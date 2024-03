Affaire Alain Delon : face à ses frères, Anouchka Delon contre-attaque avec un procès

La fille d'Alain Delon intente un procès à ses frères, Anthony et Alain-Fabien, pour atteinte à la vie privée après qu'ils aient diffusés des enregistrements de conversation entre leur père et elle.

L'affaire Alain Delon va désormais se jouer devant les tribunaux. L'Agence France Presse nous apprend ce vendredi 29 mars qu'Anouchka, la fille de l'acteur français, intentait un procès à ses deux frères, Anthony et Alain-Fabien. Elle les accuse d'atteinte à la vie privée après qu'ils l'aient tous deux enregistrés à son insu et diffusés les échanges sur Instagram.

Le procès qui opposera la fratrie Delon se jouera au tribunal de Paris en avril 2025. Comme le précise Le Parisien, Anthony et Alain-Fabien Delon seront jugés sur citation directe pour "utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui".

Les enregistrements diffusés par la suite sur les réseaux sociaux auraient été captés le 5 janvier 2024, dans la résidence d'Alain Delon à Douchy. Cette conversation entre Anouchka et leur père a ensuite été publiée sur leurs comptes Instagram deux jours plus tard. Au cours de cet extrait, on peut entendre une femme s'adresser à son "papa", lui disant notamment : "On est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile [...] et moi pour une conne qui manipule son père [...] Il faut que tu te méfies surtout [...]Le piège va se refermer sur toi."

Plusieurs mois de tensions

Ce procès à venir est un nouveau chapitre d'une affaire qui déchire la famille Delon depuis le mois de janvier. Que ça soit par médias interposés, sur les réseaux sociaux ou par des actions de justices, Anouchka d'un côté, Anthony et Alain-Fabien Delon, se disputent au sujet de l'état de santé de leur père. Aujourd'hui âgé de 88 ans, Alain Delon inquiète ses enfants et a été placé sous "sauvegarde de justice" fin janvier, et un mandataire a été désigné pour assister l'acteur sur son suivi médical et sur d'autres actes de la vie courante.

Les deux frères accusent également leur soeur de "manipuler" l'acteur français et de leur avoir caché la dégradation de l'état de santé du Guépard. Anthony Delon a d'ailleurs accusé Anouchka de vouloir ramener leur père en Suisse pour éviter l'impôt sur l'héritage, tandis qu'Anouchka rétorque qu'elle souhaite le faire pour pouvoir lui offrir les meilleurs traitements possibles. Elle reproche à ses frères de mettre en danger la vie d'Alain Delon.