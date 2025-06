Vos essuie-glaces laissent des traces ? N'en achetez pas de nouveaux, utilisez cette technique très simple

Avec l'arrivée des pluies automnales et bientôt de l'hiver, les essuie-glaces sont mis à rude épreuve. Mais si les vôtres ne vous donnent pas un résultat parfait, il y a plusieurs choses à faire avant de les changer. Et vous pourrez économiser des centaines d'euros.

Le temps pluvieux d'automne est exigeant pour les essuie-glaces. De fortes pluies combinées à la boue et à l'eau sale projetée par d'autres véhicules constituent une recette parfaite pour des traces agaçantes sur le pare-brise, réduisant considérablement la visibilité. C'est encore pire en hiver lorsque le pare-brise gèle. L'utilisation du liquide lave-glace n'est pas toujours efficace, et si des traces subsistent, il est temps de vérifier vos essuie-glaces. Heureusement, l'apparition de traces en automne ou en hiver ne signifie pas toujours que les essuie-glaces sont usés ou endommagés.

La plupart du temps, quelques instants suffisent pour résoudre le problème sans avoir à changer les branches. Les traces sur le pare-brise pendant l'utilisation des essuie-glaces ne résultent généralement pas d'une détérioration des branches. Il s'agit souvent de saleté à leur surface ou de gouttes d'eau qui gèlent, formant de petits cristaux de glace. Cela empêche l'essuie-glace d'adhérer correctement à la surface du pare-brise, laissant des traces lors de son utilisation. Résoudre ce problème est simple.

© stock.adobe.com

Parfois, les traces ne sont pas dues à l'usure ou à la dégradation des essuie-glaces, mais simplement à leur saleté. Les feuilles, graines et particules tombant des arbres en automne peuvent se coller sur les essuie-glaces et causer des traces plus tard. En hiver, il suffit que de la glace ou du givre, gratté du pare-brise, reste sur les essuie-glaces pour qu'ils n'adhèrent plus correctement. De plus, si vous utilisez accidentellement les essuie-glaces sur un pare-brise gelé en hiver, vous risquez de les endommager. La gomme collée au pare-brise peut se déchirer lorsqu'on active les essuie-glaces, causant des micro-dommages.

L'astuce la plus simple est de se garer dans un parking ou une station-service, de soulever les essuie-glaces et de les nettoyer soigneusement avec un chiffon propre, une éponge humide ou même à la main. Si vous avez du liquide lave-glace à portée de main, imbibez-en un chiffon et nettoyez les essuie-glaces. Vérifiez également s'ils présentent des signes d'usure ou de dégradation. Des dommages mineurs peuvent ne pas être visibles à l'œil nu, mais tout relief sur la lame peut être à l'origine de traces.

Si le problème persiste, cela signifie qu'il est plus grave. Si vos essuie-glaces sont légèrement endommagés, vous n'avez pas forcément besoin de les remplacer. Vous pouvez trouver sur Internet des petits outils spéciaux qui recoupent la bordure endommagée, créant ainsi une nouvelle surface de nettoyage. Ce n'est pas une solution parfaite, mais elle peut considérablement prolonger la durée de vie de vos essuie-glaces et coûte bien moins cher que l'achat de nouveaux, qui peuvent coûter entre 50 et 200 euros la paire. Ces outils coûtent entre 30 et 50 euros.

Si vous ne souhaitez pas utiliser ces astuces, il ne vous reste plus qu'à remplacer vos essuie-glaces. N'oubliez pas de les installer correctement et de choisir la bonne taille et le bon type d'essuie-glaces. Certains véhicules ne sont pas compatibles avec les essuie-glaces sans armature, par exemple. Un mauvais choix peut entraîner des bruits agaçants.