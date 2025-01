Pierre Palmade en prison : l'humoriste "s'est inquiété" pour sa sécurité après un étrange incident

Condamné à cinq ans de prison dont deux fermes pour blessures involontaires, l'acteur et humoriste a été incarcéré en décembre à Bordeaux. Mais un incident rapporté par RTL viendrait mettre en question sa sécurité.

Pierre Palmade serait-il en danger en prison ? Une source pénitentiaire a détaillé à RTL un incident qui se serait déroulé cette semaine dans le cadre de la peine que purge l'acteur et humoriste à Bordeaux. Lundi 13 janvier, un surveillant que le comédien de 56 ans n'aurait jamais vu avant se serait présenté à lui en ouvrant sa cellule et se présentant comme un représentant du personnel, relate le média radiophonique. Cela aurait surpris le comédien, qui "s'en est inquiété" selon le média.

Car les règles strictes de son isolement (décidées pour garantir sa sécurité en raison de sa célébrité) stipulent qu'il doit toujours avoir affaire au même agent, et que les portes qui relient le reste de la prison doivent rester fermées. Or, la grille qui sépare le secteur d'isolement du reste de la prison, ainsi que d'une autre cellule, est restée ouverte. Selon RTL, cette situation est interdite, et Pierre Palmade aurait pu se faire agresser par un autre détenu. Mais aucun incident plus grave ne se serait produit, et les portes ont finalement été refermées.

Pierre Palmade a été incarcéré le 9 décembre dernier. L'humoriste et acteur de 56 ans a été condamné le 20 novembre à cinq ans d'emprisonnement, dont deux fermes, et avait décidé de ne pas faire appel de la condamnation. Il a été placé dans un quartier d'isolement à la prison de Bordeaux-Gradignan, en Gironde. Selon des informations du Figaro, il s'agirait de "lieux sales et insalubres gangrénés par le trafic de drogues". Une fois incarcéré, Pierre Palmade pourra formuler une demande d'aménagement de peine pour les deux ans de prison ferme auxquels il a été condamné.

Cette demande doit ensuite être soumise à la décision d'un juge d'application des peines après une audience contradictoire. Ses trois ans de sursis sont soumis à une obligation de soin et de travail. L'acteur se dit abstinent depuis plusieurs mois, et a déjà entamé une psychothérapie depuis septembre 2023.

Trois blessés graves

Le 10 février 2023, Pierre Palmade avait pris la voiture après trois jours à consommer des drogues sans dormir. Son véhicule a percuté une voiture roulant sur la voie opposé, en Seine-et-Marne. Un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui a perdu sa fille à naître, ont été grièvement blessés suite à l'impact. Le comédien a été contrôlé positif aux stupéfiants et a été jugé pour blessures involontaires.

Depuis l'accident, Pierre Palmade a fait un AVC puis une rechute en boîte de nuit à Bordeaux avant de soigner son addiction. Il dit être abstinent "depuis 17 mois", et n'aurait plus de travail, vivant désormais des droits d'auteur de ses sketchs. Lors du procès, il envisageait l'idée de continuer d'écrire pour les autres, n'envisageant pas de remonter sur les planches après son jugement.