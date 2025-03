Obsèques d'Emilie Dequenne : un ultime hommage rendu dans deux pays, avec une demande stricte

Les obsèques d'Emilie Dequenne ont lieu ce mercredi à 15h30 au crématorium du Père-Lachaise. Un hommage sera rendu également en Belgique, d'où était originaire la comédienne.

L'ultime hommage à Émilie Dequenne est rendu aujourd'hui. Les obsèques de l'actrice, décédée le 16 mars à l'âge de 43 ans, se déroulent ce mercredi à 15h30 au crématorium du Père-Lachaise à Paris. Selon le faire-part, partagé par l'AFP, la famille demande à ce que, conformément au souhait de la comédienne, aucune fleur ne soit achetée. Il est ainsi encouragé de faire un don à l'Institut Gustave Roussy pour "nous aider à faire progresser la recherche sur le corticosurrénalome", cancer rare qui a emporté l'actrice belge.

Si la cérémonie religieuse et la créamation ont lieu à Paris, une cérémonie d'hommage est également organisée avec la ville de Chièvres, en Belgique, et aura lieu "lors de la remise du livre des condoléances à la famille".

Un combat contre le cancer médiatisé

Emilie Dequenne a combattu pendant de longs mois un cancer extrêmement rare, le corticosurrénalome. Perturbant le système endocrinien, cette maladie touche seulement une à deux personnes sur un million d'habitants par an en France. L'interprète de Rosetta dans le film éponyme des frères Dardenne ne faisait pas un secret de sa maladie. Émilie Duquenne avait annoncé l'arrivée du cancer dans sa vie en octobre 2023 dans un message posté sur Instagram : "Depuis la mi-août, où j'ai subi une lourde opération en urgence, je continue à me soigner. Ce n'est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire", avait-elle assuré. Et le temps lui a d'abord donné raison : quelques mois plus tard, en avril 2024, l'actrice annonçait être en rémission.

Le cancer avait cependant regagné du terrain en décembre dernier plongeant l'actrice multirécompensée dans la rechute. Émilie Dequenne avait fait part de son état sur TF1 prévenant qu'avec cette maladie de plus en plus agressive elle ne vivrait "pas aussi longtemps que prévu". La Belge faisait contre mauvaise fortune bon cœur en gardant le sourire sur ses réseaux sociaux, mais restait lucide : "On ne parlera jamais de guérison."

Plusieurs fois récompensée comme meilleure actrice

Émilie Dequenne était tenue à l'écart des plateaux de cinéma et des planches du théâtre ces derniers mois, à cause de la récidive de son cancer. Mais l'actrice a eu le temps de marquer le monde du cinéma avant de s'éteindre avec une carrière débutée en 1999, elle n'avait pas encore 18 ans, et remplie de succès. Le premier obtenu dès son premier rôle sous l'objectif des frères Dardenne pour le film Rosetta qui lui vaudra le prix de l'interprétation féminine au Festival de Cannes. Elle a à nouveau été récompensée sur la Croisette en 2012 pour son rôle dans A perdre la raison.

Cinq fois nommée aux César, Émilie Dequenne a finalement été consacrée en 2021 en remportant le prix de meilleure actrice dans un second rôle pour Les Choses qu'on dit, les Choses qu'on fait. L'actrice avait fait une razzia chez elle, en Belgique, avec plusieurs victoires aux Magritte du cinéma, l'équivalent belge des César. Elle avait remporté le prix de meilleure actrice en 2013, 2015 et 2018 respectivement pour ses rôles dans A perdre la raison, Pas son genre et Chez nous. En 2023, c'est le prix de meilleure actrice dans un second rôle qui lui avait été remis pour le film Close.

Une carrière longue de plus de 25 ans, riche et variée avec des rôles dans de grosses productions et des succès dans des films d'auteurs. Émilie Dequenne a laissé une trace dans le cinéma français souligne la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a réagi au décès de l'actrice : "Nous avons tous été marqués par ses interprétations bouleversantes dans des rôles forts. Le cinéma francophone perd, trop tôt, une actrice de talent qui avait encore tant à lui offrir".