WONDER WOMAN 2. Deuxième épisode des aventures de Wonder Woman avec Gal Gadot, le film de super-héroïne ne devrait pas avoir de suite. Explications.

[Mis à jour le 19 mars 2023 à 20h00] En 2017, Wonder Woman fait son grand retour au cinéma sous les traits de Gal Gadot. Si le film n'est pas exempt de défauts, il obtient un certains succès en salle, qui permet de relancer la franchise DC sur grand écran. Une suite est alors commandée, intitulée Wonder Woman 1984. La sortie a dû toutefois être repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie mondiale du coronavirus, et finit par sortir en mars 2021 dans une certaine indifférence. Au box-office, le film est un échec critique et populaire (169, 6 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 200 millions de dollars), et pose alors question sur l'avenir du personnage au cinéma.

En décembre 2020 pourtant, les studios Warner avaient confirmé qu'un troisième épisode de Wonder Woman était en préparation. Comme les deux précédents volets, il devait être réalisé par Patty Jenkins et avec Gal Gadot dans le rôle-titre. Mais depuis, James Gunn a pris la direction de DC Studios, et ses projets créatifs sur l'avenir de la franchise de super-héros sont bien différents de ceux de ses prédécesseurs : Henry Cavill ne reviendra finalement pas pour un second Man of Steel comme cela avait pu être reporté, et le magazine américain The Hollywood Reporter annonce que Wonder Woman 3 ne verra finalement pas le jour.

James Gunn reste dans un premier temps évasif sur l'avenir du personnage. Wonder Woman ne fait ainsi pas partie des projets des films DC annoncés le 31 janvier dernier. Pendant un temps, Patty Jenkins est accusée pendant un temps d'avoir quitté la production du film. Sur les réseaux sociaux, elle rappelle cependant qu'elle n'a pas quitté le projet : "J'ai compris que je ne pouvais rien faire pour faire avancer les choses [...] Je souhaite à Wonder Woman et à son héritage le plus beau des futurs, avec ou sans moi." Pour le moment donc, Wonder Woman 3 n'est pas prévu dans les projets DC, même s'il n'est pas à exclure que le personnage revienne dans les années à venir. Avec ou sans Gal Gadot, telle est la question.

Fiche film

Imaginée en 1941 par Charles Moulton, Wonder Woman est une super-héroïne issue de l'univers DC Comics. La princesse Diana qui fait partie d'une tribu d'amazones est dotée de plusieurs pouvoirs et d'accessoires magiques comme son fameux lasso et des bracelets à l'épreuve des balles. Elle accomplit de nombreuses missions notamment avec d'autres justiciers comme Superman et Batman. Après une série TV culte des années 1970, une première adaptation au cinéma est sortie en 2017 et a remporté un énorme succès.

Synopsis - Après un premier épisode situé durant la Première Guerre mondiale, Wonder Woman 1984 se déroulera, comme son titre l'indique, dans les années 1980. La super-héroïne va devoir affronter deux nouveaux ennemis, Max Lord et Cheetah.

Que signifie le 1984 du titre Wonder Woman 2 ?

Dans un podcast du site Deadline avant la sortie du film, la réalisatrice Patty Jenkins évoquait la suite des aventures de Diana Prince, intitulé Wonder Woman 1984. Alors que le premier volet se déroulait durant la Première Guerre Mondiale, la suite aura lieu en 1984 comme l'indique son titre. Mais peut-on s'attendre à ce que les thèmes évoqués dans Wonder Woman 2 soient liés au chef d'oeuvre d'anticipation de George Orwell 1984 ?

Patty Jenkins répondait alors sans trop en dire : "Sincèrement, je ne peux pas vous en parler. Tout ce que je peux vous dire c'est que l'année 1984 en elle-même est à la fois très évocatrice de ce qui se passe dans ce film et fait écho à ce qui se passe de nos jours. J'ai choisi 1984 pour une raison très spécifique : c'était l'apogée du succès des années 1980 à mon sens. C'était avant que les marchés commencent à se crisper dans la suite des années 80, c'était le top du top. Et il y a quelque chose dans l'excès de cette période qui est très liée à notre situation dans le monde en ce moment. Le film se passe cette année là pour une raison. C'est tout ce que je dirais."