Les Gardiennes réunit pour la première fois Nathalie Baye et Laura Smet, mère et fille à la ville, au cinéma. Laura Smet a commenté cette première collaboration professionnelle sur grand écran.

[Mis à jour le 1er avril 2021 à 20h51] Nathalie Baye et Laura Smet sont très proches dans la sphère privée et partagent des moments de complicité mère-fille régulièrement sur leurs réseaux sociaux respectifs. Mais professionnellement, les deux actrices se sont rarement croisées. Sorti en 2016, Les Gardiennes est le premier film dans lequel on peut voir Nathalie Baye et Laura Smet jouer ensemble au cinéma. Auparavant, elles avaient incarné leur propre rôle le temps d'un épisode dans la série Dix pour cent.

Au micro de Première, Laura Smet a d'ailleurs confié que si la réunir avec sa mère sur grand écran avait été fait pour des raisons marketing, elle n'aurait probablement pas accepté de jouer dans Les Gardiennes. Le réalisateur Xavier Beauvois ne songeait d'ailleurs pas du tout à cet aspect, mais recherchait davantage d'authenticité : "Quand Xavier Beauvois a proposé le scénario à ma mère, il cherchait l'actrice qui allait jouer sa fille. Et tout simplement parce qu'on se ressemble et parce qu'il avait envie de travailler avec moi, ça a été pour lui une évidence." Auprès d'Allociné, l'actrice ajoute qu'elle n'a pas ressenti un "rapport mère-fille" avec Nathalie Baye sur le tournage, "mais un rapport d'actrices qui s'entraident". La fille de Johnny Hallyday ajoute que Les Gardiennes l'a d'ailleurs rapproché de sa mère : "Après le tour­nage, on s'enten­dait dix fois mieux qu'avant !"

Synopsis - 1915, à la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder.