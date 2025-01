Cette 39e adaptation du classique d'Alexandre Dumas par les réalisateurs Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte a signé le second meilleur score au box-office français de 2024.

Les producteurs ont-ils trouvé la recette du blockbuster à la Française dans les adaptations d'Alexandre Dumas ? Après Les Trois Mousquetaires, un autre chef d'oeuvre littéraire de l'écrivain est adapté sur grand écran. Et avec succès, puisque Le Comte de Monte-Cristo, réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Pattelière, signe le second meilleur score au box-office de l'année 2024, avec 9,34 millions de spectateurs qui ont découvert le film en salles (il est devancé de peu par Un p'tit truc en plus et ses 10,8 millions de spectateurs). Il est à voir en streaming jusqu'au 18 mars 2025 sur la plateforme MyCanal.

Le 28 juin 2024, est donc sortie la 39e (!) adaptation du roman mettant en scène la vengeance d'Edmond Dantès. Dans le détail, le livre et le film racontent l'histoire de ce jeune marin naïf à qui la vie sourit lorsqu'il est promu capitaine et va épouser la femme de sa vie. Mais son bonheur suscite les convoitises d'autres hommes qui ourdissent alors un complot contre lui et le font enfermer dans la prison d'If pour un crime qu'il n'a pas commis. Au bout de 12 ans, il s'échappe et, sous le nom du Comte de Monte-Cristo, il prépare minutieusement sa vengeance.

Si Le Comte de Monte-Cristo est l'adaptation d'une des plus grandes œuvres du patrimoine littéraire français, son intrigue rocambolesque questionne : est-elle inspirée d'une histoire vraie ? Difficile de trancher. Certains pensent qu'elle s'inspirerait d'un fait divers vécu par un certain François Picaud, aussi connu sous le nom de Pierre Picaud. Ce cordonnier de chambre nîmois aurait été victime d'une machination au début du XIXe siècle. Alors qu'il allait épouser une femme très belle et très riche, l'un de ses amis jaloux l'accuse à tort d'être un espion et un agent royaliste à la solde de l'Angleterre. Picaud aurait été arrêté le jour de ses noces et aurait passé sept ans enfermé dans la forteresse de Fenestrelle. Il se serait lié à un prêtre italien qui lui aurait légué sa fortune. Libéré en 1814, il aurait pris l'identité d'un certain Joseph Lucher et débute sa vengeance contre ses accusateurs. Cette histoire aurait été écrite dans les archives de la police par Jacques Peuchet, qu'Alexandre Dumas aurait retranscrit dans une notice de l'une des éditions du Comte de Monte-Cristo, publiée en 1846.

Cependant, il n'existe pas d'autre trace aux archives de l'histoire qui aurait inspirée celle d'Edmond Dantès. Selon le travail de généalogistes, Picaud serait lui aussi un personnage inventé par Etienne-Leon Lamothe-Langon, qui aurait cherché à romancer les archives de la police de Peuchet. En revanche, elle serait elle-même inspirée de la vie d'un forçat marseillais détenu plusieurs années en prison, Gaspard-Etienne Pastorel. Auprès de France Culture, Isabelle Safa, spécialiste d'Alexandre Dumas, raconte que ce détenu condamné aux galères aurait emprunté plusieurs identités, comme les personnages de Picaud et de Dantès. Une histoire à tiroir qui remonte au XIXe siècle mais qui continue cependant de passionner le public même dans les années 2020.

Synopsis - Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi.

Le casting du Comte de Monte-Cristo

Au casting du Comte de Monte-Cristo version 2024, c'est l'acteur Pierre Niney qui a été choisi pour incarner le personnage principal, face à d'autres figures du cinéma français : Bastien Bouillon (La nuit du 12), Anaïs Demoustier (Les amours d'Anaïs), Anamaria Vartolomei (L'événement), mais aussi Laurent Lafitte. La première bande-annonce révélée par Pathé promet un film épique pour les spectateurs français.

Le potentiel dramatique du Comte de Monte-Cristo n'est plus à prouver, et les réalisateurs Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (Le Prénom) l'ont bien compris. Si le scénario est archi-connu et que le roman a été adapté énormément de fois, on ne boude pas son plaisir devant cette fresque cinématographique.

Car cette nouvelle adaptation ne lésine pas sur les moyens, et offre une fresque ambitieuse à la hauteur des enjeux du roman, quoique trop longue dans sa première partie. La mise en scène est grandiloquente, servie par des décors, une photographie, une lumière et des costumes somptueux. Le spectateur est totalement embarqué dans la vengeance d'Edmond Dantès.

Mais la véritable force de cette adaptation du Comte de Monte-Cristo réside dans la pluralité de son casting. Les acteurs principaux, Pierre Niney en tête qui est transfiguré par le rôle d'Edmond Dantès comme s'il avait été écrit pour lui, et Anamaria Vartolomei qui crève l'écran à chacune de ses apparitions sous les traits d'Haydée, tandis que le reste du casting (Bastien Bouillon, Laurent Laffite, Patrick Mille, Vassili Schneider...) apporte une véritable richesse d'interprétation à cette distribution.