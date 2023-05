GARDIENS DE LA GALAXIE 3. Le troisième épisode des Gardiens de la Galaxie, qui sort au cinéma ce mercredi 3 mai, est théoriquement le dernier de la trilogie. Mais rien n'est jamais certain avec Marvel...

C'est le dernier tour pour Rocket et ses amis. Les Gardiens de la Galaxie 3 sort au cinéma ce mercredi 3 mai et signe la fin de la trilogie portée par James Gunn en marge des Avengers. Dans cet ultime volet, les Gardiens vont devoir affronter Ayesha, la prêtresse des Souverains, sa création surpuissante Adam Warlock, mais aussi Le Maître de l'évolution, créateur de Rocket lui-même. Et ce combat sera une page tournée pour la saga puisque James Gunn a annoncé lui même, dès le mois de décembre, que ce "dernier tour" sera "la fin de la trilogie, la fin d'une ère".

Les Gardiens de la Galaxie 3 sont aussi censés signer la fin de la collaboration de James Gunn avec Marvel. Après deux premiers opus à succès et après avoir été viré pour des dérapages sur les réseaux sociaux, le réalisateur était revenu en 2019 pour préparer ce troisième épisode (il a aussi signé le moyen-métrage "Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes", sorti sur Disney+ en novembre dernier).

En plus des déclarations de leur créateur, plusieurs signaux semblent montrer qu'il n'y aura pas de suite aux Gardiens de la Galaxie. Dans la bande-son par exemple, on remarquera le retour de "Come and Get Your Love", chanson emblématique de la franchise, en toute fin de film, comme pour signifier un adieu. Centré sur les origines de Rocket, raton laveur aux pouvoirs incroyables, cet opus peut aussi être vu comme une ultime clé pour clore le chapitre des Gardiens.

Plus prosaïquement, Les Gardiens de la Galaxie arrivent, selon plusieurs critiques, au bout d'un parcours créatif. Plusieurs fois critiqués pour la pauvreté de leurs scénarios et parfois même de leurs effets visuels, les derniers bébé de MCU (Marvel Cinematic Univers) ont pu décevoir depuis Avengers : Endgame véritable coup de poing sorti en 2019. Les derniers blockbusters sorties, Doctor Strange 2 ou Ant-Man : Quantumania ont tour a tour subi les foudres des fans, mais aussi des chutes drastiques au box-office.

Le 32e film

Les Gardiens de la Galaxie 3 est tout de même le 32e film de l'univers cinématographique Marvel, qui fait également partie de la phase 5 du MCU. Ce long-métrage se situe après Thor : Love and Thunder. La bande annonce a été dévoilée en début d'année.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est toujours réalisé par James Gunn, qui est par la suite devenu co-PDG de DC Studios. Au casting, on retrouve une nouvelle fois Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldaña (Gamora), David Bautista (Drax), Karen Gillan (Nébula), Pom Klementieff (Mantis) , Vin Diesel (Groot) ou encore Bradley Cooper (Rocket). Le film introduit Will Poulter dans le rôle d'Adam Warlock et Chukwudi Iwuji dans celui du Maître de l'évolution, tandis qu'Elizabeth Debicki reprend le rôle d'Ayesha, la prêtresse des Souverains.

fiche film

Synopsis - Toujours à la recherche de Gamora, Les Gardiens de la Galaxie se lancent dans une nouvelle aventure spatiale qui vont les forcer à affronter Ayesha, la prêtresse des Souverains, sa création surpuissante Adam Warlock, mais aussi Le Maître de l'évolution, créateur de Rocket.

Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 en aura mis du temps à sortir au cinéma. Pour rappel, le second épisode mettant en scène la bande de mercenaires de l'espace de l'écurie Marvel est sorti au cinéma en 2017. Entre temps, on a pu apercevoir les personnages dans les films Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Thor 4. Finalement, le troisième épisode des Gardiens de la Galaxie est sorti au cinéma en France le 3 mai 2023.

Suite au final d'Avengers : Endgame, c'est la question que les fans de Marvel se posaient : Thor apparaîtra-t-il dans Les Gardiens de la Galaxie 3 ? Attention, spoilers sur Avengers 4 : à la fin du film, Thor rejoignait Star Lord, Groot, Drax, Rocket et le reste de la bande pour des aventures intergalactiques. Cependant, comme les spectateurs qui ont vu Thor 4 : Love and Thunder le savent déjà, le Dieu du Tonnerre a fini par quitter la bande de mercenaires de l'espace. Les Gardiens de la Galaxie 3 se déroulant après le quatrième épisode de Thor, on ne devrait pas voir le personnage de Chris Hemsworth dans le film, même si un caméo n'est jamais à exclure avec la franchise Marvel.

Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame ont rebattu toutes les cartes du Marvel Cinematic Universe (MCU). Attention, spoilers sur Avengers 3 et 4 : dans Infinity War, Gamora était sacrifiée et tuée par Thanos. Mais dans Endgame, grâce à des sauts dans le temps, la Gamora du passé a été envoyée dans le présent de nos héros et influer sur les événements du quatrième film des Avengers. Le personnage restait toutefois introuvable à la fin du long-métrage. Notons qu'on aperçoit Gamora dans la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 3, donc il n'y a aucun doute sur sa présence dans le long-métrage.

Les studios Marvel ont choisi de "ranger" leurs films dans des phases, afin d'introduire de nouveaux personnages et surtout, de faire une conclusion à leurs histoires. Idéalement, le film de clôture permet de créer une ouverture pour la phase suivante. Les Gardiens de la Galaxie 3 fait partie de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe (MCU), avec Ant-Man 3, The Marvels ou encore Captain America : New World Order.