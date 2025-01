Le réalisateur espagnol sort son premier film entièrement anglophone et tourné aux Etats-Unis le 8 janvier 2025. Il a remporté le Lion d'or lors de la Mostra de Venise 2024.

Après plusieurs décennies à filmer l'Espagne et ses contemporains dans des comédies dramatiques savoureuses, le réalisateur Pedro Almodóvar part à la conquête de l'Amérique. Le cinéaste sort le 8 janvier 2025 La Chambre à côté, drame en langue anglaise porté par les actrices Julianne Moore et Tilda Swinton. Elles y incarnent deux amies de longue date, séparées par la vie et leurs carrières, dont les chemins se recroisent des années plus tard dans de troublantes circonstances.

Adaptation du roman américain Quel est donc ton tourment de Sigrid Nunez, La Chambre d'à côté a remporté le Lion d'or en 2024, récompense suprême de la Mostra de Venise. Mais faut-il voir le long-métrage ? La presse est globalement conquise. Le Monde estime ainsi que c'est un film "à ne pas manquer", "une oeuvre remarquable, parmi les plus foudroyantes de [la] filmographie" du réalisateur de 75 ans. Idem pour Les Inrockuptibles, pour qui La Chambre d'à côté est "un Pedro Almodóvar magistral". Sud Ouest salue un long-métrage "fort, pudique, engagé" sur le droit à mourir dans la dignité. Même son de cloche du côté du Télégramme, qui lui décerne la note de 4/5. Première, de son côté, vante les mérites d'"un duo d'actrices irrésistibles". Mieux encore : c'est un "retour en grâce" pour Trois Couleurs, le réalisateur espagnol revenant avec "un drame minimaliste taillé pour deux reines".

La presse est toutefois rarement unanime, et on peut lire des sons de cloche dissonants sur l'Almodóvar de 2025. Comme Le Figaro, qui déplore un film "froid et impersonnel", "au ton sentencieux à la limite du ridicule". La sentence tombe : le média donne au film la note d'1/4. La sauce ne prend donc pas forcément pour tout le monde, malgré les nombreux avis élogieux. Aux spectateurs désormais de se faire leur avis en salles.

Synopsis - Ingrid (Julianne Moore) et Martha (Tilda Swinton), amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Lorsqu'Ingrid devient romancière à succès et Martha, reporter de guerre, leurs chemins se séparent. Mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances troublantes…