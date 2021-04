UN SAC DE BILLES FILM. Batyste Fleurial et Dorian Le Clech incarnent Maurice et Joseph dans cette adaptation du roman Un sac de billes, écrit par Joseph Joffo inspiré de sa propre histoire.

[Mis à jour le 12 avril 2021 à 20h45] En 1973, Joseph Joffo émeut le monde entier avec son livre autobiographique, Un sac de billes, qui revient sur sa propre aventure avec son frère. Enfants juifs, ils avaient traversé la France occupée par l'armée allemande, durant la Seconde guerre mondiale. Ce best-seller donne lieu à deux adaptations cinématographiques, dont la plus récente, sortie en 2017, est signée Christian Duguay. Pour jouer Maurice et Joseph, les deux frères héros de cette histoire, le cinéaste a choisi Batyste Fleurial et Dorian Le Clech.

Batyste Fleurial est un acteur âgé de 21 ans. Il trouve son premier grand rôle dans Un sac de billes, en 2017 en incarnant Maurice, le grand-frère du protagoniste. Depuis, on a pu le voir dans d'autres productions, comme Le jour où j'ai brûlé mon coeur (2018) mais aussi un épisode de Léo Matteï, Brigade des mineurs. Il sera prochainement à l'affiche du film Chasse à l'enfant et de la production télévisée Pourquoi personne me croit ?

Dans le rôle de Joseph dans Un sac de billes, on retrouve le jeune Dorian Le Clech, âgé de 13 ans au moment de la sortie du film. Ce n'était toutefois pas sa première apparition à l'écran, puisqu'il avait joué auparavant dans Lili Rose en 2014. Contrairement à son partenaire à l'écran, on n'a pas vu ce jeune Breton dans beaucoup d'autres productions depuis Un sac de billes : il apparaît toutefois dans Mon inconnue, sorti en 2019, incarnant l'un des élèves du personnage principal le temps de quelques scènes.

En savoir plus

Adapté d'un livre autobiographique écrit par Joseph Joffo, le film est réalisé par le cinéaste canadien, Christian Duguay qui a signé précédemment "Jappeloup" et "Belle et Sébastien, l'aventure continue". Le scénario est écrit par Olivier Dahan ("La môme"). Au casting, Patrick Bruel ("Le prénom"), Elsa Zylberstein, vue dans "Un plus Une" de Claude Lelouch et Kev Adams ("Les Profs"). A leurs côtés, Christian Clavier ("Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu"). Le roman qui a inspiré ce long métrage a déjà été adapté au cinéma par Jacques Doillon en 1975.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Se déroulant en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, "Un sac de billes" a pour héros, Joseph et Maurice, deux jeunes frères juifs. Seuls et sans leur famille, ils fuient l'armée allemande. Malins et courageux, ils font tout pour échapper aux nazis.