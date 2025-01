James Cameron a présenté à Empire les concepts artistiques des nouveaux peuples Na'vi que le public découvrira dans le troisième film Avatar, prévu pour la fin d'année.

Le retour sur Pandora est imminent. Attendu pour la fin de l'année, Avatar 3 a enfin dévoilé de premières images dans les colonnes du magazine britannique Empire... ou plutôt de premiers concept-arts (par Dylan Cole, chef décorateur de la franchise). Ceux-ci mettent en scène des peuples Na'Vi que le public pourra découvrir dans ce nouvel épisode. Dans cette suite, Jake, Neytiri et le reste de leur famille dans de nouvelles aventures qui vont les amener à découvrir de nouvelles cultures. Mais tout pourrait ne pas se dérouler aussi facilement que dans le deuxième film, quand ils ont découvert le peuple Metakyina.

Dans Avatar 3, le public va faire la connaissance du peuple des Cendres, dirigé par la terrifiante Varang (jouée par Oona Chaplin, ci-dessous). "Son peuple a vécu des épreuves difficiles, et elle a été endurcie par cela", confie James Cameron au magazine anglophone. "Elle est prête à tout pour eux, même à faire des choses que l'on peut considérer comme mauvaises". Le réalisateur promet ainsi que ce second épisode devrait proposer une vision plus nuancée et moins manichéenne du peuple Na'Vi.

Le peuple des Cendres ne sera pas le seul que l'on découvrira dans Avatar 3. Ce nouvel épisode, prévu pour la fin d'année 2025, va également introduire les Commerçants du vent (Wind traders en version originale, ci-dessous). Ce peuple de commerçants nomades a pour particularité de se déplacer par les airs. "Ce sont les équivalents des caravanes de chameaux de la route des épices au Moyen Âge", détaille James Cameron à Empire.

James Cameron a donné des nouvelles de la franchise le 4 février 2024, à l'occasion des Saturn Awards. Le réalisateur a fait savoir que quelques scènes complémentaires allaient être tourné cette année, mais a été très rassurant sur l'avancée du film : "Avatar 3 est quasiment dans la boîte. Nous avons encore quelques plans à filmer mais cela ne représente que les derniers 2 ou 3 % du film, et en juin on tournera des plans en live-action pour compléter le tout. On a aussi tourné un quart d'Avatar 4". La post-production serait également bien avancée, selon le cinéaste.

Pour l'heure, Avatar 3 est toujours programmé pour une sortie cinéma le 17 décembre 2025. "Nous travaillons sur les effets visuels, ce qui représente un travail énorme. Je vais avoir besoin de chaque seconde entre maintenant et le jour de la sortie pour boucler ce film", a-t-il conclu.

Il n'y aura donc pas besoin d'attendre dix ans entre le deuxième et le troisième volet, comme c'était le cas entre Avatar et Avatar : la voie de l'eau, carton de l'année 2022. Le quatrième film Avatar doit désormais sortir le 19 décembre 2029. Pour ce qui est du cinquième épisode, l'attente sera encore plus longue, puisqu'il faudra patienter jusqu'au 17 décembre 2031 avant de le voir en salles.

Synopsis - Jake, Ney'tiri et leurs enfants continuent leurs aventures sur la planète Pandora et vont devoir affronter le Peuple des Cendres. Toujours réalisé par James Cameron, il s'agit de la suite d'Avatar : la voie de l'eau.