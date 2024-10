Shrinking : la série avec Harrison Ford et Jason Segel déjà renouvelée pour une saison 3

Toujours entre comédie et drame, Shrinking a été renouvelé pour une troisième saison, peu de temps après la diffusion la saison 2 sur Apple TV+. Les infos sur le programme.

Deux jours seulement après la mise en ligne de sa seconde saison, Shrinking a été renouvelée pour une saison 3 par Apple. L'annonce a été faite lors du Comic Con de New York, le 18 octobre 2024. "Nous sommes très heureux que le public puisse continuer d'accompagner Jimmy, Paul, Liz, Gabby, Alice, Sean, Brian et Derek, alors qu'ils poursuivent leur voyage émouvant, touchant et très drôle dans la troisième saison", déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d'Apple TV+.

La saison 2 de Shrinking, la série américaine créée et écrite par Bill Lawrence (Scrubs, Spin City), Brett Goldstein (Ted Lasso) et Jason Segel (How I Met your mother, 40 ans : mode d'emploi), qui joue également le rôle principal de la fiction, a signé son retour le 16 octobre 2024 avec deux épisodes, avant de reprendre une diffusion hebdomadaire.

Toujours trop bavard avec ses patients à qui il dit tout ce qu'il pense d'eux sans filtre, Jimmy, le héros psy ("shrink" en argot américain), va devoir assumer les conséquences de ses thérapies-vérité. La patiente Grace a-t-elle survécu ? Pourrait-il être poursuivi par la justice ? La santé du Dr Paul Rhodes va-t-elle s'améliorer ? On retrouve au casting de cette saison 2 évidemment Jason Segel, mais aussi Harrison Ford dans le costume du docteur Phil Rhodes, le psychiatre bougon et pince-sans-rire. L'humoriste Jessica Williams (Love Life) joue le troisième membre du trio de psys de la fiction, installés dans le même cabinet.

Quelle est l'intrigue de Shrinking ?

Jimmy Laird, psychothérapeute aux méthodes pas très professionnelles dans la mesure où il leur dit tout ce qu'il pense, reprend le fil de sa vie dans une saison 2 où il retrouve d'anciens patients et des nouveaux. Toujours en passant outre sa formation et son éthique, il voit son comportement entraîner d'énormes changements dans la vie de ceux qui ont poussé la porte de son cabinet… y compris la sienne.

Quels acteurs au casting de Shrinking ?

Jason Segel : Jimmy Laird

Harrison Ford : Dr Paul Rhodes

Jessica Williams : Gaby

Luke Tennie : Sean

Michael Urie : Brian

Lukita Maxwell : Alice

Christa Miller : Liz

Lilan Bowden : TIa

Julien Marlon Samani : Russel

Lily Rabe : Meg

Brett Goldstein

Où voir Shrinking en streaming ?

La saison 2 de la série comique Shrinking est diffusée en exclusivité sur Apple TV+ le 16 octobre 2024. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.