RATATOUILLE FILM. Vous aurez certainement reconnu certaines voix françaises du film Pixar, mais savez vous que Jean-Pierre Marielle, Cyril Lignac ou encore Camille ont participé au doublage ?

[Mis à jour le 29 avril 2021 à 20h50] Les avez-vous reconnus ? Comme dans de nombreux films d'animation, ce sont des personnalités bien connues qui doublent les personnages de Ratatouille. En version française, on peut reconnaître plusieurs voix : celle, chaleureuse, de Jean-Pierre Marielle dans le rôle du chef Auguste Gusteau, ou celle de Camille pour incarner Colette. Thierry Ragueneau (Plus belle la vie) est Linguini, tandis que Pierre-François Martin-Laval joue Emile, le frère de Rémy. Le personnage de Skinner est joué par Julien Kramer, qui est également la voix française de Jamie Foxx, Clive Owen. Sachez également que Christophe Hondelatte est chargé de narrer le film, et que l'on peut entendre les voix des chefs Cyril Lignac (Lalo, le saucier de chez Gusteau) et Guy Savoy.

Mais qui incarne le rôle de Rémy en français dans Ratatouille ? Il s'agit de l'acteur Guillaume Lebon. Celui-ci est particulièrement actif dans le monde du doublage : il prête sa voix aux acteurs David Thewlis (Harry Potter) ou Peter Sarsgaard. Après avoir incarné Rémy dans Ratatouille, Guillaume Lebon a aussi incarné Dug dans Là-haut, autre film Pixar. En version originale, les anglophones reconnaîtront les voix de Patton Oswalt, Lou Romano ou encore Ian Holm.

Ratatouille est l'un des gros succès des studios Pixar, dont c'était le huitième film au moment de sa sortie. Il est apparu dans le classement des dix meilleurs films de 2007 dans plusieurs magazines célèbres comme le " New York Times ", " Première " ou " Empire ". En France, Ratatouille a presque atteint les 2 millions d'entrées et a été le film le plus vu au cinéma de l'année 2007. Il a également été récompensé par 8 prix, dont l'Oscar, le BAFTA et le Golden Globes du meilleur film d'animation, en 2008.

Synopsis - Rémy (Guillaume Lebon) est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français et qui refuse sa condition de rat d'égout. Ni l'opposition de sa famille, ni le fait d'être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait d'habiter dans les égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau (Jean-Pierre Marielle), va lui en donner l'occasion ! Sa rencontre avec Alfredo Linguini (Philippe Martin), jeune commis de cuisine, va lui permettre de s'approcher au plus près de son rêve de devenir chef cuisinier.