Impitoyable est un western de et avec Clint Eastwood, sorti en 1992. Avant le sacre de Million Dollar Baby, il a confirmé le statut de l'acteur comme l'un des grands réalisateurs de sa génération. Ce long-métrage a en effet reçu quatre Oscars l'année suivant sa sortie : celui du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, du meilleur montage et du meilleur second rôle masculin pour Gene Hackman.

Ce dernier est bluffant dans le rôle du grand antagoniste du film, Little Bill Daggett. À tel point qu'il a terrifié Morgan Freeman au cours d'une scène très violente qui a marqué les esprits. C'est en tout cas ce que l'acteur connu pour son rôle dans Se7en a dévoilé dans les colonnes d'Entertainment Weekly, se remémorant le tournage de cette séquence difficile à regarder.

Gene Hackman a terrifié Morgan Freeman sur le tournage de cette scène d'"Impitoyable". © REX FEATURES/SIPA

Dans cette scène, Ned Logan (Morgan Freeman) est torturé et attaché par le personnage joué par Gene Hackman. Le personnage de Morgan Freeman apparaît terrifié au cours de cette séquence : Hackman était si convaincant dans cette scène qu'il a réellement fait peur à Morgan Freeman. L'émotion sur son visage est donc réelle.

"Pour moi, l'essence du jeu, c'est l'écoute", a raconté Morgan Freeman au micro d'Entertainment Weekly, 23 ans après la sortie d'Impitoyable. "Gene s'est penché à mon oreille, et il a dit -et je paraphrase- : 'Je vais te poser des questions, et si tes réponses ne correspondent pas à celles que j'ai déjà, je vais te faire du mal'. Et je l'ai cru." Evidemment, Morgan Freeman n'a pas été blessé par son partenaire de jeu, qui jouait simplement la comédie.

Ce témoignage renforce la réputation d'Hackman, considéré comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Bien évidemment, Morgan Freeman ne lui en a jamais tenu rigueur, et a toujours été un bon ami de l'acteur révélé dans French Connection. Il lui a rendu un bouleversant hommage lors de la 97e cérémonie des Oscars, le 2 mars 2025, qui s'est tenue quelques jours seulement après le décès de Gene Hackman : "Notre communauté a perdu un géant, j'ai perdu un ami cher", a-t-il déclaré à cette occasion.

Synopsis - Kansas, 1880. Reconverti dans l'élevage, William Munny (Clint Eastwood), ancien hors-la-loi, élève désormais seul sa fille et son fils depuis le décès de sa femme Claudia, morte de la petite vérole. Mais il se laisse convaincre par Kid de Schofield (Jaimz Woolvett), un apprenti tueur pas très doué, de reprendre du service : il va venger Delilah (Anna Thomson), une jeune prostituée défigurée au couteau par un cow-boy sadique pour avoir eu le malheur de rire de la taille de son pénis. Le shérif de la ville, Little Bill Daggett (Gene Hackman), n'a imposé au coupable qu'une amende de quelques chevaux. Les prostituées de la maison close, scandalisées, ont alors promis mille dollars à quiconque tuerait le coupable, ainsi que son complice, Davey. Les deux hommes s'allient avec Ned Logan (Morgan Freeman), un fermier tranquille et vieil ami de Munny. Mais ce dernier n'est plus aussi efficace qu'autrefois...