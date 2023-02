"Les Vétos" est un film diffusé sur France 2 ce dimanche 19 janvier 2023. Clovis Cornillac et Noémie Schmidt y incarnent deux vétérinaires, et ont du se préparer à l'avance à ce rôle.

[Mis à jour le 19 janvier 2023 à 20h00] "Les Vétos" est une comédie dramatique diffusée sur France 2 ce dimanche 19 janvier 2023. Les téléspectateurs peuvent plonger dans le quotidien de vétérinaires travaillant en milieu rural. Pour les besoins du film, Clovis Cornillac et Noémie Schmidt ont dû bien se préparer au rôle. Ils ont ainsi suivis des vétérinaires en tournée, "pour ne pas trahir ce métier animal, afin d'être plus proche de ce qu'ils font tous les jours", expliquait le comédien principal en interview avec Linternaute au moment de la sortie du film, en 2020.

Noémie Schmidt énumère : "On a soigné des taureaux, vacciné des veaux, endormis des chiens, soigner des chats… ils m'ont tout expliqué", se souvient-elle. Pour les besoins du film, la comédienne a également été formée pour faire un velage, qu'on voit dans le long-métrage. "C'était complètement dingue, se rappelle-t-elle toujours avec beaucoup d'émotion, c'était fou. J'en ai pleuré pendant un weekend entier après, j'étais dans un état d'adrénaline de dingue. C'était très émouvant, et tellement en phase avec ce qu'on racontait dans le film : qu'il y a rien de plus puissant que la nature et la vie." Ce qui a convaincu Clovis Cornillac de rejoindre le film "Les Vétos", c'est avant tout l'idée que ce métier spécifique soit mis en lumière : "J'ai trouvé l'idée de faire un film sur les vétérinaires formidable, nous confie-t-il en interview. En 35 ans de métier, je n'avais jamais vu ni entendu parler des vétérinaires de campagne auparavant au cinéma. Donc quand on m'a présenté ce projet, ça m'a intrigué".

Les Vétos est une comédie dramatique tendre qui suit le quotidien d'un vétérinaire du Morvan, interprété par Clovis Cornillac, cherchant désespérément à remplacer son collègue Michel parti à la retraite. Alexandra se propose de l'aider le temps d'un été. Mais cette jeune femme, qui revient à contre-cœur dans le village qu'elle avait quitté enfant, ne souhaite pas y rester sur le long-terme. Comédie familiale tendre et lumineuse, Les Vétos aborde également des thématiques diverses, comme la désertification rurale, le burn-out des vétérinaires débordés, mais également la rupture familiale.

Synopsis - Dans une campagne reculée, Nico et Michel sont les seuls vétérinaires sur des kilomètres à la ronde. Nico se plie en quatre pour maintenir son activité et sa vie familiale. Lorsque Michel, son associé, lui annonce son départ à la retraite, Nico est inquiet quant à l'avenir de sa clinique. La relève s'incarne en la personne d'Alexandra, une jeune femme qui vient tout juste d'obtenir son diplôme. Pourtant originaire du coin, Alexandra ne pense pas fonder sa carrière dans sa campagne natale. D'autant plus que cette nouvelle véto ne fait pas l'unanimité...

Dans la bande-annonce des Vetos, on découvre Clovis Cornillac en vétérinaire de campagne à bout qui doit trouver un remplaçant à son collègue, parti à la retraite. Ce dernier lui envoie Alex, une jeune diplômée misanthrope et qui refuse de rester travailler dans le village où elle a grandi. Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous.

Une réflexion sur la désertification des vétérinaires du monde rural

Les Vétos n'hésite pas à aborder une réalité méconnue du grand public : la désertification des vétérinaires du monde rural, pourtant profession indispensable pour faire vivre ces territoires. Les deux acteurs ont confié que le film les avait eux-aussi fait découvrir ces problématiques spécifiques à ce métier. "Je n'avais pas vraiment une connaissance du milieu rural vétérinaire français, avoue l'actrice suisse Noémie Schmidt lorsque nous l'avons interviewé pour la sortie du film au cinéma. Du coup, avec le film, je me suis plongé dans ce métier. Et la réalisatrice, Julie Manoukian, s'est d'ailleurs entourée de vétérinaires pour écrire le scénario. Parce que ça peut être délicat, surtout quand on s'attaque à ce thème et qu'on vient de Paris. Là, à aucun moment je me suis dit que c'était le seizième arrondissement qui parlait de la campagne".

Clovis Cornillac interprète un vétérinaire de campagne, débordé et au bord du burn-out : "Quand tu vois leurs journées, leurs nuits, leurs weekends... tu te rends compte qu'il faut être très solides pour ne pas péter les plombs. Et mon personnage s'accroche, car c'est un métier de foi, un métier de passion". Toutefois, Les Vétos va plus loin que de donner une leçon sur le monde rural, selon le comédien : "Le film n'a pas vocation à donner des leçons, il est très doux, très généreux. Toutes les difficultés du monde rural sont abordées, mais c'est un film lumineux qui donne envie. C'est d'ailleurs un vrai tour de force car la réalité n'est pas édulcorée, mais il y a toujours un regard très positif. C'est un film très tendre."