SOUL - Le dernier long-métrage des studios Pixar se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce. L'occasion également de découvrir les acteurs derrière les voix françaises du film d'animation.

[Mis à jour le 10 novembre 2020 à 17h36] Après Vice Versa, Pixar propose une nouvelle fois de sonder les tréfonds de nos âmes. Dernier film d'animation du studio, Soul proposera une réflexion sur le sens de la vie et ce qui fait notre humanité. Une nouvelle bande-annonce partagée par Disney ce mardi 10 novembre 2020 permet d'en apprendre plus sur le scénario du film, bien mystérieux jusque-là. Le long-métrage suivra le parcours de Joe Gardner, un professeur de musique passionné de jazz. Alors que son rêve de devenir musicien professionnel s'apprête à se réaliser, Joe est victime d'un malencontreux accident qui l'emmène dans le Grand Avant, endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leurs spécificités avant d'être envoyées sur Terre. Forcé de devenir le mentor de 22, une âme qui refuse d'aller sur Terre, Joe va découvrir le vrai sens de la vie.

La dernière bande-annonce de Soul permet également de découvrir qui sont les voix françaises qui se cachent derrière les protagonistes du film d'animation. Omar Sy prête sa voix au personnage principal, tandis que Camille Cottin incarne 22. Ramzy Bedia est également annoncé au casting dans le rôle de Vendelune qui cherche à sauver des âmes perdues. Dans la version anglaise, c'est l'acteur Jamie Foxx (Django Unchained, Ray) qui joue Joe Gardner, tandis que Tina Fey (30 Rock) prête sa voix à 22.

Après En Avant sorti le 4 mars dernier, Soul est le second projet Pixar de l'année 2020. Il s'agit de deux scénarios originaux qui suivent deux suites attendues : Les Indestructibles 2 et Toy Story 4, Pixar ayant récemment annoncé mettre, un temps du moins, de côté les suites pour se recentrer sur des productions de scénarios originaux. Pour rappel, le film sera disponible dès le 25 décembre 2020 directement sur Disney++. Retrouvez ci-dessous la dernière bande-annonce de Soul.

Tout savoir sur soul

Synopsis - Professeur de musique au collège, Joe Gardner a toujours voulu devenir musicien de jazz professionnel. Mais lorsque son rêve est sur le point de se réaliser, Joe est victime d'un accident et se retrouve coincé dans le Grand Avant, où les âmes gagnent leur personnalité avant de rejoindre la Terre. Il va se retrouver à devoir guider 22, une âme espiègle qui refuse de se rendre sur Terre.

Alors qu'il devait sortir en juin 2020, la pandémie liée au coronavirus a entraîné le report de Soul, nouveau film d'animation du studio Pixar, au 25 décembre 2020. Particularité de taille, le long-métrage ne sortira pas en salles mais directement sur Disney+, la plateforme de streaming par abonnement du géant du divertissement mondial. A noter que, contrairement à Mulan au mois de septembre dernier, le film sera disponible à tous les abonnés de Disney+ sans frais supplémentaire.

La bande-annonce de Soul est jazzy à souhait : elle nous présente la vie de Joe à New York mais aussi sa transition dans le monde mystique des âmes, ce qui n'est pas sans rappeler Coco et le passage dans le monde des morts. Découvrez la première bande-annonce de Soul ci-dessous.

Dans la version anglaise, Jamie Foxx et Tina Fey doublent respectivement Joe et 22. En France, le public reconnaîtra la voix française d'Omar Sy dans le rôle du protagoniste. Camille Cottin (Dix pour cent) prête de son côté sa voix à 22, une âme qui refuse d'aller sur Terre. Enfin, Ramzy Bedia incarne Vendelune, un personnage dont le but est de sauver les âmes perdues.

Soul - Sortie le 25 décembre 2020 sur Disney+