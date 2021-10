Encore une mauvaise nouvelle pour Indiana Jones 5 ! Alors que le film est en plein tournage, Disney a annoncé le report de sa date de sortie. Quand pourra-t-on le voir ?

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 12h36] Le projet du cinquième film de la saga Indiana Jones a toujours autant de mal à voir le jour. Annoncé par Lucasfilm et Disney en 2016, celui-ci devait d'abord sortir à l'été 2019, puis 2020, puis 2021 avant d'être repoussé en 2022. Il vient désormais d'être retardé au mois de juillet 2023 ! Dans un remaniement quasi complet de son calendrier de sorties, Disney a en effet annoncé la nouvelle date de sortie d'Indiana Jones 5, dont le titre n'est pas encore connu. Harrison Ford donne ainsi rendez-vous aux fans le 30 juin 2023 (date de sortie américaine) en lieu et place du 29 juillet 2022. Ce retard d'un an survient alors qu'Harrison Ford s'est blessé à l'épaule pendant le tournage du film en juin 2021. Si James Mangold, qui assure la réalisation du film après le départ de Steven Spielberg du projet, a continué à tourner sans Harrison Ford, il a fallu attendre son rétablissement pour continuer la mise en boîte du film. Guéri depuis, Harrison Ford a repris le tournage d'Indiana Jones qui suit désormais son cours.

Début 2020, Disney avait annoncé un changement de taille concernant Indiana Jones : Steven Spielberg ne réalisera pas le cinquième film de la saga qui met en scène l'archéologue. A l'époque, le magazine américain Variety expliquait que, selon un proche de Spielberg, la décision revenait entièrement au cinéaste. Steven Spielberg souhaiterait en effet passer le flambeau à une génération de réalisateurs plus jeunes afin qu'ils tentent d'apporter leur propre vision du personnage et de cette licence âgée de 40 ans. Steven Spielberg restera producteur de cet Indiana Jones 5 mais ne sera pas directement derrière la caméra, ce qui est donc une première depuis le début de la saga de l'archéologue au fouet en 1981.

C'est le réalisateur américain James Mangold qui a signé avec Disney et Lucasfilm pour tourner Indiana Jones 5. Mangold, à qui l'on doit notamment Walk The Line et Le Mans 66 (récompensé de deux Oscars en février 2020), s'est déjà prêté à l'exercice de la suite à une licence forte. Il a en effet réalisé Wolverine Le Combat de l'immortel et surtout Logan, film de super-héros crépusculaire très apprécié par la critique et le public lors de sa sortie en 2017.