HUNGER GAMES. Un nouveau film "Hunger Games" est en préparation. Le casting principal se dévoile, alors que la sortie est prévue pour 2023.

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 17h12] Un cinquième film Hunger Games est actuellement en préparation. Et le casting commence enfin à se dévoiler ! L'héroïne principale, Lucy Gray Baird, sera jouée par Rachel Zegler. On a pu la voir auparavant en Maria dans West Side Story. Elle sera bientôt Blanche Neige pour le remake en live action de Disney. Rachel Zegler donnera la réplique à Tom Blyth (Billy the Kid, The Gilded Age), interprète de Coriolanus Snow dans sa jeunesse.

Pour rappel, le long-métrage adaptera le roman La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. Celui-ci raconte le parcours d'un jeune Coriolanus Snow, joué par Donald Sutherland dans les quatre premiers films, 64 ans avant le soulèvement provoqué par Katniss. Il se prépare à être le mentor des Hunger Games et à s'occuper des tributs du District 12... et plus particulièrement la nouvelle héroïne, Lucy Gray Baird, 16 ans. La sortie de Hunger Game 5 est prévue pour le 17 novembre 2023, si le planning est respecté. Francis Lawrence, réalisateur des trois derniers films de la saga, réalisera ce nouveau long-métrage.

fiche film

Synopsis - Coriolanus Snow a 18 ans, et est encore loin de devenir le président tyrannique de Panem. Il est choisi pour être le mentor des tributs du District 12 lors de la dixième édition des Hunger Games, et plus particulièrement de la jeune Lucy Gray Baird. Adapté du roman La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

Hunger Games 5 : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur sortira courant 2023. Lors du CinémaCon, la société de production LionsGate a en effet confirmé la date de sortie du film pour le 17 novembre 2023, une information ensuite relayée sur les réseaux sociaux.