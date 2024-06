Pas de Mbappé, Griezmann... Mais Zaïre Emery, Lacazette et Barcola ! La pré-liste de Thierry Henry pour les JO

La pré liste pour les JO de Paris 2024 a été dévoilée avec quelques surprises.

Elle était attendue, et elle est en partie décevante. Thierry Henry a dévoilé la pré liste des joueurs qui disputeront les Jeux olympiques de Paris 2024 au mois de juillet prochain. Une liste loin d'être définitive car le sélectionneur des U23 a encore un mois pour faire sa sélection. Au début de cette liste, Thierry Henry a rappelé à quel point c'était difficile de faire cette liste car ce sont les clubs qui décident. Parmi les noms très importants, on notera les présences de Zaïre Emery, Bradley Barcola, Alexandre Lacazette, mais sans surprise, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne sont pas présents.

"On essaie d'avoir la meilleure équipe possible. C'est à moi d'essayer de gérer la situation de Warren qui fait l'Euro. Quand on regarde la situation des 18+4, on jouera des matches sous la chaleur. L'intégrité physique des joueurs sera à prendre en compte. Je suis conscient de sa situation, y compris de celle de Barcola" a expliqué Thierry Henry.

Quid de Mbappé ?

Pour le moment, Kylian Mbappé n'est pas pour le moment dans la liste, mais un autre joueur de plus de 23 ans intégrera la liste et Thierry Henry n'a pas perdu espoir. "Non, tu ne tires pas de trait, dans l'espoir. Mais je me dois de donner une liste assez réelle. Même si je sais que celle-ci est virtuelle. Tout est ouvert pour tout le monde, mais il faut donner une liste pour que tout le monde puisse se préparer. Mais on ne ferme la porte à personne."

La liste

Gardiens : Chevalier, Nkambadio, Restes, Risser

Chevalier, Nkambadio, Restes, Risser Défenseurs : Diakite, Estève, Locko, Luka, Sildillia, Truffert, Yoro.

Diakite, Estève, Locko, Luka, Sildillia, Truffert, Yoro. Milieux : Akliouche, Chotard, Doué, Koné, Millot, Thuram, Ugochukwu, Zaïre-Emery.

Akliouche, Chotard, Doué, Koné, Millot, Thuram, Ugochukwu, Zaïre-Emery. Attaquants : Barcola, Kalimuendo, Lacazette, Mateta, Olise, Tel

Les Bleuets disputeront trois matches amicaux en juillet pour préparer le tournoi olympique de football des Jeux de Paris 2024. Ils affronteront le Paraguay le jeudi 4 juillet à Bayonne (21h15, stade Jean-Dauger), puis la République Dominicaine et le Japon, les jeudi 11 et mercredi 17 juillet à Toulon (stade Mayol, 21h15 et 21h05).