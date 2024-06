Européennes 2024, en direct : Bardella recadré par le patron des gendarmes

Le ministre des Armées a à son tour réagi à un visuel similaire du Rassemblement national, sur lequel on peut lire : "Je suis militaire, je vote Bardella." "Respecter la République, c’est de ne JAMAIS instrumentaliser l’armée qui protège la Nation à des fins électoralistes", a rétorqué Sébastien Lecornu dimanche sur X.

08:50 - "Ce message est inadmissible" : le directeur de la gendarmerie recadre le RN

Christian Rodriguez, directeur de la gendarmerie nationale, a vivement réagi à un visuel diffusé par le Rassemblement national sur les réseaux sociaux : on y voit un gendarme de dos, accompagné des mots "Je suis gendarme, je vote Bardella". La publication du parti est suivie d'un message : "Parce que je souhaite que les Français vivent en sécurité dans un pays où l’ordre est respecté et où on ne risque pas sa vie pour un regard de travers, le 9 juin je vote pour la liste de Jordan Bardella."

"Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message", a répondu dimanche Christian Rodriguez sur X, jugeant "inadmissible" ce message. "Et le moins qu’on puisse attendre, c’est que vous respectiez le gendarme et son statut, dans ces périodes où son engagement peut le conduire aux pires conséquences", a-t-il ajouté.