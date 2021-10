LE PETIT NICOLAS. A partir de quel âge voir le film Le Trésor du Petit Nicolas, en salles depuis le 20 octobre 2021 ?

[Mis à jour le 20 octobre 2021 à 9h26] Le Trésor du Petit Nicolas est le dernier film adaptant les aventures du héros de Goscinny et Sempé sur grand écran. Porté par Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy et Ilan Debrabant dans le rôle-titre, les plus jeunes pourront découvrir les frasques de Nicolas et ses amis, tandis que les plus âgés se replongeront dans ce classique de la littérature jeunesse. Que les parents se rassurent, ce long-métrage est bien un film pour enfants, idéal à découvrir durant les vacances de la Toussaint, à partir du 23 octobre.

Le Trésor du Petit Nicolas est classé "tout public" en France et déconseillé aux moins de six ans en Suisse. Si le film ne présente aucune scène terrifiante, de violence ou de nudité, les enfants de plus de six ans apprécieront davantage l'intrigue que les plus jeunes. Mais chacun peut se faire son propre avis en visionnant la bande-annonce du Trésor du Petit Nicolas ci-dessous.

Synopsis - Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l'école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s'appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre. Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d'Alceste, les lunettes d'Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d'un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible déménagement.