[Mis à jour le 1er décembre 2021 à 10h13] "Who you gonna call ? Ghostbusters !" Les chasseurs de fantômes reprennent du service. S.O.S. Fantômes : l'Héritage, troisième (ou quatrième si l'on compte le reboot) film de la saga, est sorti ce 1er décembre 2021 au cinéma. Mais comme son nom l'indique, une passation de pouvoirs a lieu dans ce nouveau volet : on y suit une mère célibataire et ses deux enfants qui découvrent avoir un lien avec les anciens chasseurs de fantômes. Les personnages principaux sont ainsi incarnés par Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard ou encore McKenna Grace.

Mais que les fans de la première heure se rassurent : les acteurs des premiers Ghostbusters sont bien présents au casting. Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Raymond Stantz) et Ernie Hudson (Winston Zeddemore) ont été annoncés pour des apparitions dans SOS Fantômes : l'Héritage. Ils ne seront pas seuls, puisque Sigourney Weaver (Dana Barrett) et Annie Potts (Janine Melnitz) ont été confirmées dans le film. Deux acteurs manquent toutefois à l'appel : Harold Ramis (Egon Spengler), décédé en 2014, et Rick Moranis (Louis Tully), qui a mis sa carrière en suspens depuis la fin des années 1990 après la mort brutale de sa femme.

Synopsis - Une mère célibataire emménage avec ses deux enfants dans une petite ville. Ils découvrent alors qu'ils ont un lien avec les chasseurs de fantômes et que leur grand-père leur a laissé un héritage hors du commun.

Quels acteurs au casting de SOS Fantômes : l'héritage ?