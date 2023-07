BARBIE FILM. Sorti mercredi dernier en France, le film Barbie de Greta Gerwig réalise un joli succès au box-office international. Comment se positionne-t-il face à Oppenheimer, sorti le même jour ?

[Mis à jour le 24 juillet 2023 à 10h40] Le film Barbie réalise un véritable carton au box-office mondial. Sorti le 19 juillet en France et quelques jours plus tard aux Etats-Unis, la dernière réalisation de Greta Gerwig mobilise les spectateurs. Aux USA, en seulement trois jours, le long-métrage rose bonbon a déjà engrangé 155 millions de dollars et fait donc déjà des bénéfices, contre 80,5 millions de dollars pour Oppenheimer, sorti le même jour (rappelons également que, durant 3h, le nombre de séances possibles est donc réduit).

Le lancement de Barbie est aussi le meilleur démarrage de l'année et le meilleur lancement de tous les temps pour une réalisatrice. Dans le monde entier, Barbie a déjà engrangé 337 millions de dollars de recette. Au box-office, cette comédie fait mieux qu'Oppenheimer (174,2 millions de dollars à l'international) mais perd (de peu) le match des critiques (3,4/5 selon la presse et les spectateurs pour Barbie, 3,8/5 pour le film de Christopher Nolan du côté de la presse, 4,4/5 pour les spectateurs sur l'agrégateur de critiques d'Allociné)

Pour ceux qui seraient tentés de voir le film Barbie, sachez surtout que ce n'est pas une simple adaptation live action d'aventures de la poupée Mattel. Dans les avis publiés par les spectateurs et la presse, on découvre qu'il s'agit d'une comédie résolument féministe qui règle son compte au patriarcat. On est loin d'un film résolument pour les enfants. Certains sont absolument conquis, d'autres déçus, mais tout le monde est curieux du film porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, dont les prestations sont d'ailleurs saluées. Tour d'horizon des critiques ci-dessous.

Comme le dit Le Point : "Ce n'est pas parce que c'est rose que c'est idiot". Les spectateurs qualifient cette comédie survoltée de "féministe", "profondément drôle et incarné", "intelligent" "touchant et nécessaire", les louanges ne manquent pas. Du côté de la presse spécialisée, les avis sont parfois plus mesurés. Pour Première, "Margot Robbie et Ryan Gosling sont divins dans cette comédie loufoque et maligne", Le Figaro, de son côté, trouve que le film "en profite pour régler des comptes avec le patriarcat avec un humour jubilatoire".

Plus mesuré, Paris-Match salue le "burlesque digne des Monty Python" tout en déplorant une "morale plus étriquée". Globalement, la seconde partie dans le monde humain, plus "convenue" selon les avis, est le principal défaut du film. Le Parisien admet de son côté que le film est "gentillet et fleur bleue". Pour Le Monde, c'est encore pire, "le blockbuster signé Greta Gerwig exhibe un "girl power" des plus opportunistes." Assurément, le film Barbie reste l'un des films à ne surtout pas rater ce mercredi.

Parmi les reproches émis au sujet du film Barbie, on retrouve l'aspect commercial du film. Blockbuster à 100 millions de dollars, la campagne marketing autour du film a matraqué les spectateurs depuis plusieurs semaines à coup de publicités et produits dérivés. Pour Libération cependant, si le "marketing [était] franchement tyrannique, le pari est réussi pour cette satire de charme qui ne se laisse pas dévorer par ses paradoxes". De son côté, Le Monde trouve que "partout, tout le temps, Greta Gerwig et Noah Baumbach (son coscénariste et compagnon) semblent gesticuler en tout sens pour prouver qu'ils gardent la main sur le film, faisant fi des prérogatives de leurs employeurs et de l'ambition directrice vouée par le PDG de Mattel : 'Passer d'une entreprise de fabrication de jouets, qui fabrique des articles, à une entreprise de propriété intellectuelle, qui gère des franchises.'"

Une campagne marketing chevronnée et la curiosité des spectateurs a amené le public dans les salles obscures pour voir Barbie. Le film réalise le meilleur démarrage de l'année avec 13 millions d'entrées et 155 millions de dollars engrangés au box-office américain pour son premier week-end d'exploitation, permettant au film, qui avait un budget de 145 millions de dollars, de faire des bénéfices en seulement trois jours. Dans le monde entier, le film a engrangé 337 millions de dollars.

En France, selon Olivier Snanoudj, distributeur chez Warner Bros France, le film a cumulé 268 359 entrées au premier jour de sa sortie. A ceci, s'ajoute les chiffres des avant-premières de la veille, soit 91 530 entrées, pour un total de 359 889 entrées du 18 au 19 juillet. A titre de comparaison, Oppenheimer, principal film concurrent, a également eu un joli succès puisqu'il a réalisé 150 000 entrées en France pour sa première journée de démarrage, rapporte Xavier Albert, directeur général d'Universal Pictures France. Aux Etats-Unis, le film a également engendré 6 millions d'entrées et 80,5 millions de dollars, soit 174,2 millions de dollars engendrés à travers le monde.

Barbie est un film réalisé par Greta Gerwig qui fait partie des films attendus à l'été 2023. Ce long-métrage en live action suit les aventures d'une poupée qui se retrouve à partir à l'aventure et découvrir le monde réel, accompagnée de Ken. Au casting, les spectateurs reconnaîtront Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. L'occasion de découvrir cette adaptation de la poupée culte, qui promet également de se moquer et tordre le coup à bon nombre de clichés. Au casting également, une myriade de stars : America Ferrera, Will Ferrel, Issa Rae, Simu Liu, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Nicola Coughlan, Helen Mirren, Dua Lipa ou encore Michael Cera et Kate McKinnon font une apparition. Toutes les informations sur le film sont à retrouver ci-dessous.

Synopsis - A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken. Une poupée Barbie, jugée comme n'étant pas suffisamment parfaite, part à l'aventure dans notre monde.

Margot Robbie : Barbie

Ryan Gosling : Ken

Issa Rae : Barbie (présidente)

Simu Liu : Ken

Emma Mackey : Barbie (prix Nobel de physique)

Kingsley Ben-Adir : Ken

Nicola Coughlan : Barbie (ambassadrice)

Ncuti Gatwa : Ken

Hari Nef : Barbie (docteur)

Dua Lipa : Barbie (sirène)

Ana Cruz Kayne : Barbie (magistrate)

Scott Evans : Ken

Sharon Rooney : Barbie (avocate)

Emeral Fennell : Midge

Michael Cera : Allan

Kate McKinnon : Barbie

Will Ferrell

Jamie Demetriou

Connor Swindells

America Ferrera

Helen Mirren

Ariana Greenblatt

Le film Barbie est la dernière réalisation de Greta Gerwig. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est normal : elle est actrice et réalisatrice de plusieurs films. En tant que comédienne, c'est surtout dans le cinéma indépendant et d'auteurs américain qu'on a pu la voir, comme dans Sex Friends, To Rome with Love, Frances Ha, Eden ou plus récemment White Noise. Sa carrière de réalisatrice a débuté en 2008 avec Nights and Weekends. Mais c'est surtout avec Lady Bird en 2017 puis Les filles du docteur March en 2019 qu'elle se fait un nom et une réputation, les deux films ayant été nommés aux Oscars (meilleure réalisation pour Lady Bird et meilleurs scénario adapté pour Les filles du docteur March).

En France, le film Barbie est classée tous public, ce qui signifie que tout le monde peut voir le film. Attention cependant : ce n'est pas un film pour enfants pour autant. Aux Etats-Unis, le long-métrage est même déconseillé aux moins de 13 ans. Selon 20 minutes d'ailleurs, "cette comédie féministe aborde des sujets difficilement accessibles pour le jeune public" et le film n'a d'ailleurs pas été pensé pour les petits, puisqu'il traite de sujets adultes d'une manière que les plus jeunes ne comprendront pas nécessairement.