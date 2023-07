Découvrez la playlist des musiques du film Barbie

Au casting de la bande-originale du film Barbie, en salles ce mercredi 19 juillet, les plus grandes stars du monde. Voici la playlist du long-métrage événement de l'été.

Barbie ou la puissance du marketing. Le film événement réalisé par Greta Gerwig, en salles ce mercredi 19 juillet, s'appuie sur une campagne promotionnelle inédite, puissante, qui passe également par l'annonce de collaborations musicales tout aussi jamais vues. Pour sa bande son, les créateurs du film Barbie ont recruté les plus grosses stars du moment, de Billie Eilish à Nicki Minaj, en passant par Charli XCX, Dua Lipa et... Aqua, à qui l'on doit l'immortel tube Barbie Girl, initialement paru en 1997.

La bande-originale du film Barbie a été rassemblée en une playlist officielle, mise en ligne ce mercredi 19 juillet sur la plateforme d'écoute Spotify. On y retrouve 24 musiques, dont, forcément le What Was I Made For ?, dévoilé la semaine passée par Billie Eilish, mais aussi, on en parlait justement, Barbie Girl, le tube planétaire d'Aqua.

Figurent également dans la bande son de Barbie des morceaux créés pour le film, comme Speed Drive de Charli XCX ou Dance The Night de Dua Lipa, mais aussi des reprises de chansons déjà parues, comme Independent Women des Destiny's Child, Stayin' Alive des Bee Gees ou encore Lady Marmelade, extrait de la comédie musicale Moulin Rouge, interprété par Christina Aguilera et Take My Breath Away, de la bande-originale de Top Gun.