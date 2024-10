L'innocent est une comédie réalisée par Louis Garrel sorti au cinéma le 24 mai 2022. Au casting, un ancien braqueur a également fait office de consultant.

Film de braquage, film sur la relation mère-fils, film d'amour... L'innocent est tout ça à la fois. Sorti le 24 mai 2022 et primée du César du meilleur scénario en 2023, cette comédie dramatique est réalisée par Louis Garrel, qui s'offre également le premier rôle face à Noémie Merlant (qui obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle), Anouk Grinberg et Roschdy Zem. Beau casting pour cette histoire d'un braqueur qui sort de détention pour se marier avec l'animatrice d'un atelier de théâtre en prison, au grand dam du fils de cette dernière.

Face à ces comédiens reconnus du cinéma français, on trouve également l'acteur et artiste peintre Jean-Claude Pautot, qui incarne le complice de Roschdy Zem. Âgé de 67 ans, cette ancienne figure du grand banditisme a été emprisonné pendant 25 ans pour des braquages, avant de se ranger en 2014. Il devient alors peintre, avant de devenir comédien. Il a aussi été une sorte de conseiller technique pour la grande scène de braquage de L'innocent. Il va même faire venir sur les plateaux d'anciens complices avec lesquels il élabore chacun des détails de la scène, pour que ça soit le plus réalise possible. L'ex-braqueur repenti montera même les marches du Festival de Cannes avec le reste de l'équipe en mai 2022.

Cette belle histoire de rédemption a toutefois pris un tournant inattendu fin 2022 : Jean-Claude Pautot est arrêté en Espagne, mis en examen en mai 2023 puis incarcéré à Fresnes pour "importation illicite de stupéfiants en bande organisée", "trafic de stupéfiants" et "association de malfaiteurs", révèle alors Le JDD. Selon Le Monde, Louis Garrel était "catastrophé", tout comme d'autres personnes avec qui il a pu travailler dans le milieu de la peinture.

Synopsis - Après avoir rencontré un détenu en prison, Sylvie décide de l'épouser. Apprenant la nouvelle, son fils Abel devient fou de rage, connaissant les mauvais choix précédents de sa mère. Il décide de protéger cette dernière avec l'aide de sa meilleure amie, et de suivre Abel dans ses mouvements. Il comprend très vite que celui-ci prépare un nouveau coup : braquer un camion contenant du caviar. Et selon lui il s'agit d'une occasion en or, sans risque, puisque le chauffeur a toujours les mêmes habitudes dans le même restaurant. Mais lorsque l'occasion s'annonce trop belle, il y a toujours le risque qu'un imprévu complique l'affaire...