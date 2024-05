"La nuit du 12" est un thriller réalisé par Dominik Moll qui a remporté le César du Meilleur film en 2023. Elle s'inspire du meurtre, non résolu, de Maud Maréchal, survenu en 2013.

La Nuit du 12 est un thriller de Dominik Moll sorti le 13 juillet 2022. Encensé par la critique, il a également connu un petit succès auprès du public pour un film aussi confidentiel avec 509 511 entrées. Ce long-métrage porté par Bastien Bouillon et Bouli Lanners revient sur le meurtre sordide et non résolu d'une jeune femme, Clara, morte brûlée vive en rentrant de soirée, vu par le prisme de l'enquête policière.

La Nuit du 12 s'inspire malheureusement d'un sordide fait divers : celui du meurtre, non résolu, de Maud Maréchal, survenu dans la nuit du 13 au 14 mai 2013 en Seine-et-Marne. La jeune femme, en soirée chez sa meilleure amie à 600 mètres de chez elle, décide de rentrer chez elle. Elle a été retrouvée à 3h35 du matin, le corps carbonisé. Ce féminicide non-élucidé a donné lieu à un livre, écrit par la journaliste Pauline Guéna, intitulé 18:3 : Une année à la PJ et publié en 2021. Le dossier a été transféré en 2023 au pôle cold case de Nanterre, nous apprend RTL.

Le film de Domink Moll a remporté 6 Césars en 2023, notamment dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur espoir masculin et Meilleur acteur dans un second rôle. Lors de la réception de son César, le réalisateur a eu "une pensée pour la vraie Clara, la vraie victime de l'affaire qui a donné lieu au film. Elle s'appelait Maud." S'il a ensuite regretté que son discours ait remis en lumière cette affaire, il a dit avoir "pensé aux parents" en se demandant s'il "avait ajouté de la souffrance dans leur souffrance". Ces derniers l'ont néanmoins appelé, comme il l'a expliqué au Parisien, assurant qu'il "l'ont remercié pour le film, d'avoir parlé de leur fille aux César; Cela les avait touchés. Cela m'a rassuré."

Synopsis - A Grenoble, Yohan, officier de la police judiciaire, tente de récolter des indices qui lui permettraient d'avancer sur un crime aussi odieux que complexe. Le cadavre carbonisé d'une jeune femme récemment découvert dans un quartier de la ville hante ses pensées, et, malgré des recherches intensives, Yohan ne parvient pas à avancer dans son enquête. Au fil des interrogatoires, les pistes se multiplient sans cesse, et le jeune policier semble peu à peu perdre ses moyens face aux déclarations contradictoires de l'entourage de la victime. Pour la première fois de sa carrière, Yohan fait face à des doutes qui finissent par le ronger...