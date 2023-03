Asteroid City est le dernier film de Wes Anderson. Une première bande-annonce et le casting XXL ont été dévoilés ce mercredi 29 mars, à quelques mois de sa sortie au cinéma.

Une nouvelle fois, Wes Anderson a réuni une myriade de stars pour Asteroid City. A l'affiche de son prochain film, on retrouve les acteurs Jason Schwartzman, Scarlett Johnansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber ou encore Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie et Jeff Goldblum... Rien que ça ! Une première bande-annonce a été dévoilé et nous en apprend plus sur ce long-métrage.

Asteroid City suit le quotidien d'une petite ville fictive dans les années 1950, dans laquelle se tient une convention scientifique réputée, qui rassemble des petits génies et leurs parents venus de l'ensemble des Etats-Unis. Mais la compétition sera perturbée par plusieurs événements inexpliqués. Le nouveau film du réalisateur Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel) doit sortir dans les salles de cinéma françaises le 21 juin 2023.

