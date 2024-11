Primé au Festival de Cannes, ce long-métrage réalisé par la française Coralie Fargeat a fait sensation sur la Croisette. Une expérience de body horror organique qu'il ne faut pas rater. Notre critique.

Chaque année, le Festival de Cannes propose en sélection un film trash ou transgressif qui fait immanquablement jaser sur la Croisette en sortie de projection. Pour l'édition 2024, c'est The Substance qui a fait forte impression auprès des spectateurs, secouant la compétition alors ronronnante avant de repartir avec le Prix du scénario. Pour un film appartenant au sous-genre du "body horror" (qui met en scène particulièrement la transgression du corps et de la psychologie), c'est suffisamment rare pour le souligner.

Réalisé par la française Coralie Fargeat, The Substance raconte l'histoire d'une actrice sur le déclin, qui décide d'ingérer un produit qui lui permet de générer une version plus jeune d'elle-même, et de partager le temps entre ces deux versions une semaine sur deux. Demi Moore et Margaret Qualley (Maid) incarnent les deux versions de cette même femme.

Comédie gore et féministe, The Substance est un produit de cinéma viscéral et jouissif comme on en voit peu. Coralie Fargeat filme un conte percutant sur l'âgisme qui sévit dans la société du spectacle (mais pas que). La métaphore file avec précision et ce que chacun peut vivre dans sa chair de manière indicible et retranscrit avec jouissance et explosion dans un geste de cinéma fort : troubles du comportement alimentaire, dysmorphophobie, ou encore notre propre rapport à l'image et à l'autre.

S'il est définitivement politique et féministe, The Substance est surtout un film viscéral et résolument organique qui ne laisse pas indemne le spectateur. La mise en scène est maîtrisée de bout en bout, évoquant de nombreuses références cinéphiles pour en implémenter son propre style, servi par une photographie stylisée et colorée surprenante.

Grotesque, farceur, outrancier, flirtant entre l'horreur et la comédie, The Substance est surtout un terrain de jeu pour ses deux actrices principales qui se livrent une guerre intestine. Après une période à vide, Demi Moore ose tordre son image et s'offre à tous les excès, rappelant l'actrice exceptionnelle qu'elle est. Ce mercredi 6 novembre, Coralie Fargeat propose une expérience hors-norme comme seul le cinéma peut en offrir.

Synopsis - Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Vous devriez essayer ce nouveau produit :THE SUBSTANCE. Il a changé ma vie. Il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Respectez les instructions : VOUS ACTIVEZ une seule fois, VOUS STABILISEZ chaque jour, VOUS PERMUTEZ tous les sept jours sans exception. Il suffit de partager le temps. C'est si simple, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?