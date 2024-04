Réalisé par Alex Garland, ce film qui suit des journalistes en pleine guerre civile aux Etats-Unis est à ne pas rater au cinéma, ce mercredi 17 avril 2024.

On ne sait pas ce qui est le plus terrifiant avec Civil War : la violence mise en scène, ou le fait qu'on peut totalement imaginer qu'elle se produise un jour. Quoi qu'il en soit, c'est une claque. Ce mercredi 17 avril 2024, les spectateurs peuvent découvrir en salles ce thriller d'action réalisé par Alex Garland (Ex Machina), qui promet de susciter le débat mais ne laissera absolument pas indifférent.

L'intrigue de Civil War se déroule dans un futur hypothétique pas si lointain, aux Etats-Unis. Deux des plus gros Etats ont fait sécession, déclenchant une guerre civile sans précédent dans le pays. Le pays s'embrase, et un groupe de journaliste décide de quitter New-York pour Washington, où est retranché le président, afin de capter les images du point d'orgue de cet affrontement.

Linternaute a vu Civil War avant sa sortie au cinéma ce mercredi. Et c'est une véritable claque : en moins de deux heures, le réalisateur plonge le spectateur dans une Amérique détruite, rappelant dans cette guerre civile fictive l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Au cours des différentes scènes d'affrontement où la vie des journalistes que l'on suit est en danger, Alex Garland prouve qu'il maîtrise parfaitement l'art de la tension tout en servant une mise en scène spectaculaire grâce à des images choc et des sons impactant.

On en saura peu sur les nuances de ce conflit ou sur le contexte qui a mené à de telles tensions, et c'est peut-être là que le film manque peut-être de clarté, mais c'est surtout parce que cette guerre civile sert surtout de décors. Dans son propos, Civil War s'attarde moins sur les dessous de ce conflit politique qui divise les Etats-Unis que sur la manière dont on fait l'information. En adoptant le point de vue des journalistes, le film rend à la fois hommage à leur recherche de vérité et leur travail de transmission de l'information brute et neutre qu'il s'interroge sur le pouvoir de l'image et la déshumanisation qu'entraîne la quête absolue du "money shot" ou de la "citation" à tout prix. Les interprétations, elles, portent le film, Kirsten Dunst en tête dans le rôle d'une photojournaliste vétéran en pleine crise existentielle face à Cailee Spaeny, bluffante de justesse.

Synopsis - Une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir, du point de vue de journalistes.