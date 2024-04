La fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve choisit de vivre la vie de son père dans ce nouveau film présenté à Cannes. Une première bande-annonce touchante a été mise en ligne.

Le fantôme de Marcello Mastroianni plane sur sa fille Chiara Mastroianni et sur le prochain film de Christophe Honoré. Le cinéaste fait son retour en compétition au 77e Festival de Cannes pour présenter Marcello Mio, un long-métrage surprenant qui s'amuse à brouiller la frontière entre fiction et réalité. Le film sortira au même moment dans les salles de cinéma françaises le 21 mai.

En attendant la montée des marches, une première bande-annonce de Marcello Mio a été mise en ligne ce mardi. On y découvrir une actrice, Chiara, fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve (comme l'est Chiara Mastroianni dans la vraie vie), qui décide de vivre la vie de son père, adoptant son look et son comportement. Au casting, mère et fille se donnent la réplique, face à Fabrice Luchini et Nicole Garcia qui jouent eu aussi leur propre rôle.

Marcello Mio s'annonce d'emblée comme un projet étonnant qui affronte l'héritage cinématographique de Chiara Mastroianni et peut-être le poids de ses parents, sur le cinéma mais aussi dans la vie. Les cinéphiles reconnaitront la scène de la fontaine de La Dolce Vita qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes. De bon augure pour le film ? Avant de savoir s'il repartira de cette 77e édition du Festival de Cannes avec un prix, découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Synopsis - C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara. Elle est actrice, elle est la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve et le temps d'un été, chahutée dans sa propre vie, elle se raconte qu'elle devrait plutôt vivre la vie de son père. Elle s'habille désormais comme lui, parle comme lui, respire comme lui et elle le fait avec une telle force qu'autour d'elle, les autres finissent par y croire et se mettent à l'appeler "Marcello".