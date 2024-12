KAAMELOTT 2. La date de sortie de "Kaamelott - Deuxième volet (partie 1)" est enfin connue, et de premières photos viennent aider les fans à patienter.

Les fans de Kaamelott sont habitués à patienter. Il aura fallu presque douze ans d'attente avant de découvrir le premier long-métrage, suite de la série, dans les salles obscures. Et Kaamelott - Premier volet avait ravi les spectateurs : après une année de pandémie et de confinement qui avait séparé le public des salles obscures, il est devenu le cinquième plus gros succès de l'année 2021, et le premier succès français de l'année.

Et depuis, le temps commençait à se faire long pour tous ceux qui attendaient des nouvelles de la suite des aventures d'Arthur, qui a repris Kaamelott à Lancelot à la fin du premier épisode. Mais soyez rassurés : Kaamelott - Deuxième Volet (partie 1) arrive dans les salles dans les prochains mois. La date de sortie cinéma a été fixée au 22 octobre 2025. Si l'intrigue précise du long-métrage n'est pas encore connue, des photos ont été partagées. Ce qui est certain en tout cas comme l'indique le titre, c'est qu'un troisième film sortira prochainement, à une date encore inconnue.

© Achille de San Nicolas / Regular

Synopsis - Suite de la série Kaamelott et du film Kaamelott - Premier volet.

Une scène post-générique qui en dit long

Toujours est-il que c'est Kaamelott, premier volet qui nous donne le plus d'informations concrètes au sujet de Kaamelott 2. Et pour cause, la fin du film dessine déjà les contours de la suite. Attention spoiler de la scène post-générique de Kaamelott, premier volet dans la suite de ce paragraphe. La scène post-générique de Kaamelott nous permet de découvrir un homme rampant à terre. Il s'agit de nul autre que de Méléagant, le sombre conseiller de Lancelot. Cet homme, qui prétend être en lien direct avec les dieux, poussait Lancelot à assassiner le Roi Arthur dans la saison 5. On imagine bien qu'il "ne revient pas pour trier des lentilles" comme dirait l'affiche du film ! Toujours est-il que Méléagant pourrait revenir auprès de Lancelot dans Kaamelott, deuxième volet, ce qui ne nous dit rien qui vaille pour le Roi Arthur et ses troupes ! La suite au prochain épisode cependant...