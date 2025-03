Lauréat de la Palme d'or au Festival de Cannes 2024, le film de Sean Baker a également remporté l'Oscar du Meilleur film 2025.

Il avait séduit la critique ainsi que le jury cannois, au point de recevoir la Palme d'or lors du Festival de Cannes 2024 : Anora a désormais été sacré de cinq récompenses aux Oscars, le 3 mars 2025. Cette comédie dramatique a remporté la statuette du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, de la Meilleure actrice pour Mikey Madison, du Meilleur scénario original et du Meilleur montage.

Réalisé par le cinéaste américain Sean Baker (The Florida Project, Red Rocket), Anora suit le parcours d'une jeune strip-teaseuse de Brooklyn dont la vie devient un conte de fée moderne lorsqu'elle rencontre et épouse le fils d'un oligarque russe extrêmement riche. Mais lorsque les parents du prince charmant découvrent cette union, le rêve se transforme en cauchemar pour Anora, qui n'est pas décidée à se laisser faire.

Au casting, le public peut y découvrir l'épatante Mikey Madison (Scream, La voix du lac, Once upon a time... in Hollywood) dans le rôle principal, donnant la réplique à Mark Eydelshteyn, Youri Borissov (Compartiment no 6) ou Vache Tovmasyan. Anora est sorti au cinéma en France le 30 octobre 2024. Si vous êtes passés à côté du phénomène, le long-métrage est disponible à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.

Synopsis - Anora, jeune strip-teaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant ; mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé : les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage...