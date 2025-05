Le dernier film de Wes Anderson est sorti le 28 mai 2025. On l'a vu au Festival de Cannes, voici ce qu'on en a pensé.

Les fans de l'univers très codifié de Wes Anderson sont aux anges : alors qu'une exposition lui est actuellement consacrée à la Cinémathèque française à Paris, le réalisateur texan sort son dernier film ce mercredi 28 mai 2025. Dans The Phoenician Scheme, le cinéaste qui a déjà signé The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr Fox ou Moonrise Kingdom réunit une nouvelle fois un casting d'exception.

Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend, Hope Davis sont tous à l'affiche de cette comédie, qui voit l'homme le plus riche d'Europe (mais également celui qui survit à toutes les tentatives d'assassinat) montrer un schéma financier complexe pour renouer avec sa fille.

Nous avons vu The Phoenician Scheme au Festival de Cannes. Et si Wes Anderson ne figure pas au palmarès, nous avons tout de même été plutôt séduit par sa dernière proposition de cinéma. Les fans du réalisateur retrouveront tout son savoir-faire et sa créativité formelle qui ont fait sa réputation. Grâce au soin apporté aux décors, aux costumes, à la photographie, on en prend plein les yeux, on s'amuse beaucoup et certains plans restent imprimés dans les rétines.

Thématiquement, The Phoenician Scheme est un film sombre. Il tacle l'absurdité d'un monde amoral, régi par l'appât du gain, le colonialisme et le capitalisme. En revanche, il est plus compliqué de suivre les détails de l'intrigue très confuse. L'intrigue d'espionnage est aussi incompréhensible que les machinations financières qu'il dénonce, le tout entrecoupé de scènes d'épiphanies qui viennent alourdir le propos. Résultat : on ne comprend pas le comment du pourquoi, on sort avec un gros mal de tête, et l'incapacité évidente de résumer les rouages du "schéma phénicien" (ou financier) que l'on vient de suivre pendant 1h40. Davantage de simplicité n'aurait fait de mal à personne.

Synopsis - Ce long-métrage de Wes Anderson raconte l'histoire de la famille Korda, dont le magnat et patriarche "Zsa Zsa" est l'homme le plus riche d'Europe.