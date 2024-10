PC et Mac Black Friday 2024 : déjà des centaines d'euros de réduction !

Le Black Friday approche et il est déjà temps de faire les premières bonnes affaires sur les PC et Mac.

Black Friday 2024 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. newsletter.form.rgpd.part1 newsletter.form.rgpd.part2 newsletter.form.rgpd.part3 newsletter.form.rgpd.part4

Avis aux amateurs de belles promotions, le Black Friday approche et comme tous les ans, il va offrir de nombreuses réductions sur certains produits pas forcément accessibles durant le reste de l'année. Si Apple ne participe pas ou peu "officiellement" au Black Friday, les revendeurs et géants du e-commerce s'en donnent à coeur joie durant cette période pour casser les prix de certains produits de la marque comme les Mac. Mais attention, ne vous attendez pas non plus à des rabais de 400 ou 500 euros, la marque à la pomme ne brade jamais vraiment ses prix.

La plupart du temps, certains sites proposent un bonus de reprise lors de l'achat d'un nouveau Mac, c'est une sorte de remise déguisée mais qui permet toujours payer moins cher son Mac si vous souhaitez en acquérir un neuf et pas un reconditionné. À l'heure actuelle, il n'existe que très peu de promos sur les Mac, la marque ayant lancé il y a peu de temps sa nouvelle machine. Voici tout de même quelques offres avant ce Black Friday.

Des offres existent notamment sur le MacBook Air 13''. Repensé autour de la puce M2 nouvelle génération, "le MacBook Air allie finesse incroyable, puissance fulgurante et efficacité énergétique exemplaire" selon les mots de la marque. Il s'emporte partout et est capable de tout...

Apple MacBook Air 13'' 256 Go Neuf à partir de 1099,00 € Occasion à partir de 969,03 € Rakuten 1099,00 € Voir

Amazon 1199,00 € 1099,00 € Voir

Pixmania 1209,00 € 1169,00 € Voir

Fnac 1198,50 € Voir

Darty 1199,00 € Voir

Cdiscount 1199,00 € Voir

Materiel.net 1199,00 € Voir

Boulanger 1199,00 € Voir Amazon 1199,00 € 969,03 € Voir

Fnac 1198,50 € 987,00 € Voir

Rakuten 1099,00 € 1000,00 € Voir

Apple MacBook Air 13'' Neuf à partir de 1229,00 € Occasion à partir de 1249,00 € Rakuten 1229,00 € Voir

Amazon 1429,00 € 1239,49 € Voir

Leclerc 1239,49 € Voir

Fnac 1428,50 € Voir

Darty 1429,00 € Voir

Cdiscount 1429,00 € Voir

Materiel.net 1429,00 € Voir

Boulanger 1429,00 € Voir

Pixmania 1469,99 € Voir Fnac 1428,50 € 1249,00 € Voir

PC Black Friday 2024

Si vous n'avez pas le budget pour acquérir un Mac, le Black Friday est également l'occasion d'obtenir un PC, "simple". Pour tous les budgets, voici quelques promotions en cours à quelques jours du début de l'évènement de l'année chez les commerçants.

PC Portable Acer Aspire 3 Neuf à partir de 499,00 € Rakuten 499,00 € Voir

Leclerc 499,00 € Voir

Fnac 621,94 € 529,63 € Voir

Materiel.net 619,95 € 549,95 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Cdiscount 599,00 € Voir

Pixmania 705,05 € Voir

Pour moins de 600 euros, vous pouvez acquérir ce PC Acer aux dimensions idéales pour la bureautique ou le travail à la maison avec 19.90 mm d'épaisseur et un poids très léger de 1.78 kg.

Vendu par Boulanger, le HP Laptop 17 se distingue par ses performances multitâches de haut niveau, grâce à son processeur Intel® Core™ i5-1235U et ses 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz. Cette configuration permet une gestion efficace des tâches simultanées comme l'indique la marque.

SAMSUNG Galaxy Book4 Pro 14 U7 16Go 512Go Neuf à partir de 1299,00 € Occasion à partir de 1418,62 € Rakuten 1299,00 € Voir

Boulanger 1499,00 € 1299,00 € Voir

Amazon 1999,00 € 1418,62 € Voir

Darty 1582,99 € Voir

Fnac 1999,49 € 1582,99 € Voir

Pixmania 1799,00 € Voir

Materiel.net 1999,95 € Voir

Samsung 1999,00 € Voir Amazon 1999,00 € 1418,62 € Voir

Rakuten 1299,00 € 1699,00 € Voir

Fnac 1999,49 € 1999,99 € Voir

Un PC Samsung ça vous dit ? Avec son IA intégré et les derniers processeurs Intel® Core™ Ultra et leur performance quand il s'agit d'exécuter des tâches sollicitant l'IA, cet ordinateur portable SAMSUNG Galaxy Book4 Pro pourrait devenir très rapidement votre meilleur allié.

HP Envy Neuf à partir de 899,00 € Occasion à partir de 776,06 € Amazon 1199,00 € 899,00 € Voir Amazon 1199,00 € 776,06 € Voir

Ce PC HP a beaucoup d'atouts pour un prix "abordable". Avec un poids de 1,34kg et jusqu'à 15h d'autonomie de batterie, il offre des caractéristiques intéressantes. Ce PC portable est également doté d'un processeur Intel Core i5-1230U, 16 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go. Son écran 2.8K OLED de 13,3 pouces (2880 x 1800) verre bord à bord, faible lumière bleue vous permettra d'avoir une belle qualité d'image. Ses doubles haut-parleurs, HP Audio Boost et optimisation sonore signée Bang & Olufsen vous permettront également une belle immersion.