Bug Facebook et WhatsApp : que s'est-il passé chez Meta ? Une panne mondiale a frappé de nombreux services

Facebook et WhatsApp en panne. Ce vendredi 12 juin, plusieurs applications majeures ont connu des perturbations simultanées pendant près d'une heure, semant la panique chez des millions d'utilisateurs à travers le monde.

Il est 15h40 ce vendredi après-midi quand les premiers signalements commencent à affluer. Des utilisateurs de WhatsApp, Messenger et Discord constatent que leurs messages ne partent plus, que les connexions échouent et que les applications refusent de répondre. En quelques minutes, les remontées se multiplient sur les réseaux sociaux, notamment sur X, l'ancien Twitter, où les internautes partagent leur désarroi. La première réaction est souvent la même : redémarrer l'application, vérifier sa connexion Wi-Fi, éteindre et rallumer son téléphone. Mais cette fois, le problème ne vient ni de chez vous ni de votre opérateur.

Facebook lui-même est touché. "Facebook et Messenger ne fonctionnent plus cela se déconnecte tout seul plusieurs personnes ont le problème", témoigne un utilisateur sur le site belge RTL.be. Un signalement parmi beaucoup d'autres, qui dessine rapidement le contour d'une panne bien plus large que quelques cas isolés.

"Panne majeure" pour Facebook, WhatsApp, Messenger... Mais pas que

Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, en France, en Belgique, mais aussi dans de nombreux autres pays... La dimension internationale du problème est rapidement confirmée. Le journal britannique The Independent fait état d'une "panne majeure", preuve que le problème est bien plus large que nos seules frontières. Sur Messenger spécifiquement, des utilisateurs rapportent une impossibilité pure et simple de se connecter à partir de 15h42.

Ce qui intrigue dans cette panne, c'est son caractère multiple. Trois grandes messageries frappées presque simultanément : cela dépasse la simple coïncidence. Facebook, WhatsApp et Messenger, mais aussi Instagram, lui aussi touché, appartiennent tous les trois à Meta, le géant américain fondé par Mark Zuckerberg. Quand ces services tombent ensemble, c'est souvent le signe d'un souci côté serveurs, et non un problème chez l'utilisateur. Mais Discord est lui aussi down et lui est indépendant de Meta, ce qui rend la panne groupée plus difficile à expliquer en l'état.

Downdetector, un important site de suivi des pannes qui collecte des informations à leur sujet, semble avoir connu une panne similaire, sans qu'il soit possible d'établir un lien de causalité. Avant sa mise hors service, le site signalait une panne majeure débutant vers 6h45, heure du Pacifique, soit 15h45 en France, et des problèmes affectant l'ensemble des produits Facebook à travers le monde. Downdetector a aisni recensé plus de 300 000 remontées d'incidents pour Facebook en quelques minutes seulement. Instagram a de son côté dépassé les 20 000 signalements dans le même laps de temps.

Fait troublant : l'outil censé mesurer la panne a lui-même été emporté dans la tourmente, privant temporairement les internautes de leur baromètre habituel.

Que faire face à la panne : ne rien changer et patienter

les services seront finalement rétablis pour la plupart des plateformes peu avant 17 h. Ni Meta, ni Discord n'ont fourni d'explication officielle. La cause de la panne n'est pas connue pour le moment, laissant utilisateurs et observateurs dans l'incertitude face à l'interruption de service.

Face à ce type de panne touchant simultanément plusieurs services d'un même groupe, inutile de modifier son mot de passe, de désinstaller l'application ou de redémarrer son appareil. Le problème vient de l'infrastructure de Meta et non des appareils ou comptes des utilisateurs.

Dernières mises à jour