Google : Pixel, Androïd 12... Comment le géant veut changer nos usages

Google accélère sur le mobile et veut s'imposer comme un acteur plus innovant qu'Apple sur ce marché. Et les nouveautés sont nombreuses, avec notamment la possibilité de parler avec... Pluton.

Google fête ce lundi 27 septembre son 23e anniversaire et s'offre pour l'occasion un doodle, c'est un dire une customisation de son logo dans son moteur de recherche. En un peu plus de 2 décennies, Google est parvenu à s'imposer comme un mastodonte parmi les Gafam, et apparaît aujourd'hui comme le plus armé pour incarner le changement de nos usages numériques dans les prochaines années. C'est bien simple, Google s'est tellement diversifié que l'on retrouve le géant américain dans chaque activité sur Internet. Ces dernières années, l'effort principal du groupe semble se recentrer sur le mobile et sur Androïd, le marché étant le plus mature.

L'activité principale de Google n'est pas de vendre des téléphones et il est très probable que si l'entreprise consacre un nouveau doodle à son entité, dans une vingtaine d'années, ce sont surtout les innovations en matière d'intelligence artificielle qui seront les plus marquantes. C'est sur ce chantier que Google souhaite surprendre les consommateurs et révolutionner les usages.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Son service Google Map est désormais la référence en la matière, il faut s'attendre à du nouveau avec Google drive, Google photo, Google image, Google Traduction... avec sur chaque plateforme une dose d'IA qui viendra changer les usages. Et Google compte énormément sur son assistant vocal. Le dossiers ci-dessous vous présente les dernières innovations, avec la possibilité notamment de parler à Pluton...