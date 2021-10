"Panne Snapchat : des bugs, mais les problèmes sont résolus"

SNAP. Nouvelle victime d'une panne majeure d'envergure mondiale, Snapchat, devant faire face à de sérieux dysfonctionnements ce mercredi 13 octobre 2021 à partir de 12h30, a finalement été réparé aux alentours de 17h.

[Mis à jour le mercredi 13 octobre à 17h02] L'application Snapchat a annoncé avoir résolu ses dysfonctionnements sur Twitter, alors que des bugs étaient reportés depuis 12h30 par des utilisateurs du monde entier, une panne du réseau les handicapant considérablement : il n'était parfois plus possible d'envoyer des messages ou de créer une nouvelle "story". C'est particulièrement l'envoi d'images qui posait problème aux utilisateurs.

The issue has been fixed! If you're still having trouble, please let us know. Happy Snapping! — Snapchat Support (@snapchatsupport) October 13, 2021

Signalés massivement par de très nombreux internautes, les difficultés et autres bugs, les difficultés et bugs de l'application étaient surtout reportés sur le site Downdetector, plateforme collaborative qui permet de recenser les pannes et incidents chez les principaux acteurs du Web. A 14h00, il faisait mention de près de 8000 signalements de dysfonctionnements. Vers 14h15, le nombre d'usagers relevant des difficultés était en régression, il semblait alors que des corrections apportées avaient alors porté leurs fruits. Vers 15h, une nouvelle vague de signalements tendait à confirmer que la panne n'était pas résolue. A 15h50, en revanche, les soucis liés à l'application semblaient bien moins nombreux. Sur Twitter, à 16h30, plus de 34 000 tweets étaient rassemblés sous le hashtag #snapchatdown, classé en top tendances des recherches.

Selon les données recueillies par Downdetector, les utilisateurs ont fait remonter pour 50% d'entre eux des problèmes de connexion, 29% indiquaient que l'application dysfonctionnaient et 21% ont fait savoir qu'ils ne pouvaient plus envoyer des photos et publier des stories sur Snapchat comme ils le souhaitaient. On ignore à ce stade quelle est la raison de cette panne, mais les services de Snapchat ont rapidement pris la mesure du problème : le groupe a même communiqué via Twitter pour indiquer que tout était déployé pour résoudre les bugs observés. Pour l'heure, Snapchat reste toutefois discret sur les causes du problème, une communication à venir devrait apporter des éléments de réponse à toutes les interrogations qui subsistent.

Were aware that some Snapchatters are having issues using the app right now - hang tight, were looking into it! — Snapchat Support (@snapchatsupport) October 13, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les utilisateurs assidus des réseaux sociaux observeront que cette panne de Snapchat intervient quelques jours après une panne mondiale, historique, de plusieurs heures de Facebook, WhatsApp et Instagram. Une mise à jour somme toute ordinaire de l'un des services de Facebook avait créé cette panne géante. En France, ce mercredi 13 octobre, c'est l'hébergeur français OVH qui a été confronté à des soucis techniques, durant plus de 2 heures. OVH a été victime d'une mauvaise manipulation lors de la mise à jour d'un routeur. Les pannes survenues chez ces géants du Web n'ont vraisemblablement, donc, aucun lien. Aucun lien non plus entre le bug survenu chez OVH et celui qui frappe actuellement Snapchat, le réseau social étant hébergé chez AWS et Google Cloud, et non chez OVH. De quoi rappeler à tous les usagers que les grands acteurs d'Internet ne sont pas à l'abri de déconvenues.