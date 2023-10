Le type de logement dans lequel vous vivez peut avoir un effet majeur sur votre vitesse Wi-Fi – comment y remédier

Votre connexion Wi-Fi est instable chez vous ? Cela n'est peut-être pas de votre faute mais celle de votre logement ! Il existe plusieurs facteurs qui peuvent nuire à la qualité de votre connexion.

Il n'est pas rare de disposer d'une connexion Wi-Fi instable et cela est très souvent lié au type de logement dans lequel elle est installée. Qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison, la disposition de votre habitat peut avoir un impact énorme sur la qualité de votre débit internet. Que vous utilisiez votre Wi-Fi pour naviguer sur Google ou pour des tâches plus exigeantes comme du jeu en ligne, il est important de connaître les raisons derrière d'éventuels bugs, lenteurs ou déconnexions.

Il faut tout d'abord savoir que les maisons et appartements les plus anciens sont les plus à même de perturber votre connexion Wi-Fi. Selon Wades Ramsey, célèbre TikToker spécialisé dans les vidéos d'astuces, les "vieilles maisons sont mauvaises pour les signaux". Ce dernier ajoute, très logiquement, que les logements plus récents confèrent une bien meilleure couverture Wi-Fi : "les logements récents sont souvent composés de simples plaques de plâtres qui laissent passer le réseau".

A l'inverse, les murs intérieurs des maisons plus anciennes peuvent être composés de matériaux plus lourds parfois même de pierre, brique ou de béton. L'astuce donnée par Wades Ramsey peut sembler évidente, mais aussi très pratique : "je possède moi-même une vieille maison et j'y ai ajouté plusieurs répéteur Wi-Fi car je n'arrivais pas à disposer d'un bon signal". Ces répéteurs sont trouvables un peu partout sur le net, et permettent au Wi-Fi de votre box internet de se diffuser plus efficacement dans l'ensemble de votre logement.

Pourquoi la cuisine peut poser problème

L'un des points les plus problématiques pour un logement en matière de connexion Wi-Fi est la cuisine. Cette pièce essentielle à de nombreux ménages peut présenter de nombreux soucis pour la stabilité de votre connexion internet à cause des multiples outils qui peuvent s'y trouver. C'est pourquoi il est généralement recommandé de placer sa box internet en dehors de la cuisine et plutôt dans une pièce ou un couloir dégagé et au centre de votre logement.

Une fois votre box placée stratégiquement, vous n'aurez plus qu'à tester la stabilité de votre connexion Wi-Fi dans l'ensemble de vos pièces. Si l'une d'entre elles capte assez mal, vous pourrez toujours l'équiper d'un répéteur Wi-Fi pour intensifier le signal !