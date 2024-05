La nouvelle version de ChatGPT vous permet d'interagir comme s'il s'agissait d'un humain

OpenAI a dévoilé son nouveau modèle ChatGPT4-o lors de sa conférence qui s'est tenue ce lundi 13 mai. La nouvelle version est notamment capable de discuter comme un véritable humain.

La guerre sur le marché de l'Intelligence Artificielle fait rage ces derniers jours. Alors que Google est très attendue concernant ses annonces dans le domaine, l'entreprise OpenAI ne s'est pas privé de prendre de vitesse son concurrent direct en organisant elle aussi son propre événement.

Lors de sa conférence placée sous le signe d'une démonstration digne d'un film de science-fiction, OpenAi a révélé une mise à jour de son célèbre modèle ChatGPT-4. La nouvelle version ChatGPT 4-o dont le "o" provient du mot "omnimodel" fait référence au caractère multimodal de ce tout nouveau chatbot. Mais plus concrètement, quelles sont les améliorations qui en ressortent ?

L'entreprise OpenAi a dévoilé un communiqué qui détaille toutes les améliorations notables pour cette mise à jour. La nouvelle version est décrite comme plus rapide, plus performante et avec de meilleures capacités en interprétation en audio, d'image et de texte. C'est pourquoi la vitesse de ChatGPT a été considérablement améliorée : "il peut répondre aux entrées audio en seulement 232 millisecondes, avec une moyenne de 320 millisecondes." Un temps similaire à la capacité de réponse humaine. De plus, OpenAI en profite pour améliorer son API permettant de communiquer avec ChatGPT depuis une autre application. Dorénavant, l'API est deux fois plus rapide et 50% moins chère que ses versions antérieures.

Pendant la conférence, l'accent à été particulièrement mis sur l'option vocale capable de comprendre et de discuter avec ses utilisateurs. Parmi les exemples des nombreuses démonstrations qui ont été faites, le nouveau ChatGPT Voice serait capable de lire les émotions sur le visage d'un humain, à l'aide de la caméra du smartphone, et de le guider pour faire des exercices de respiration, résoudre un problème de mathématiques ou même lire une histoire. Les conversations seraient rendues plus fluides puisque l'utilisateur est en capacité s'il le souhaite d'interrompre ChatGPT. Une autre avancée est notable en matière de langage puisque le modèle ChatGPT 4_o est capable de traduire les langues en temps réel. Outre l'anglais, langue la plus parlée dans le monde, les textes peuvent être traduits dans plus de langues grâce aux nouvelles performances de ChatGPT-4 Turbo.

Mais le point fort de cette nouvelle version réside avant tout dans son accessibilité. Jusqu'à maintenant, ChatGPT-4 était réservée uniquement aux utilisateurs abonnés à ChatGPT Plus ou détenant un abonnement pour une entreprise. Désormais, ChatGPT 4_o est gratuit pour tout le monde y compris pour ceux qui n'ont même pas de compte à OpenAI. De ce fait, l'abonnement à ChatGPT Plus deviendrait moins intéressant.

Cette version devrait être déployée dans les "prochaines semaines" selon les dires de la start-up californienne. A noter tout de même que les utilisateurs de ChatGPT Plus bénéficient déjà de la dernière version de l'IA depuis son annonce officielle .