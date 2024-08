Vous payez certainement votre abonnement Netflix trop cher, voici comment réduire sa facture

De nombreux abonnés à Netflix disposent d'un abonnement onéreux dont les options ne sont même pas utilisables.

Netflix jouit d'une grande popularité en France depuis son lancement il y a presque dix ans. La plateforme de films et séries à la demande est toujours la référence dans son domaine et continue de multiplier les sorties pour satisfaire ses abonnés.

Mais il est probable que de nombreux utilisateurs paient leur abonnement Netflix bien trop cher, notamment lorsque l'on se penche sur les options proposées par les différentes formules proposées.

L'offre la plus onéreuse de Netflix est baptisée "forfait premium" et profite d'une grande notoriété grâce à sa possibilité d'utiliser le même compte sur quatre appareils différents en simultané et six appareils en téléchargement. Mais cette offre premium, qui coûte 19,99 euros par mois, dispose également de la meilleure qualité d'affichage pour vos contenus avec une résolution 4K HDR pour des images de très haute qualité lorsque vous profitez de Netflix. Cette résolution permet d'afficher jusqu'à 8 millions de pixels sur un écran et donc d'afficher de multiples détails lorsque vous visionnez vos contenus sur Netflix.

Toutefois, pour profiter d'une offre premium avec une résolution 4K HDR, il faut disposer d'un appareil qui supporte cette technologie d'affichage ! Pour savoir si votre ordinateur dispose d'une telle compatibilité, il convient de vous rendre dans les paramètres d'affichage et de vérifier si la résolution de 3840x2160 pixels est disponible. Il s'agit de la résolution propre à l'Ultra HD. Pour un téléviseur, ce dernier est forcément pourvu d'un port HDMI 2.0 s'il est compatible avec la qualité 4K HDR. Le plus facile reste encore de consulter le carton de votre modèle ou de vérifier sur internet si ce dernier dispose d'un logo ou d'une mention "4K" affichée.

Vous l'aurez compris, payer le forfait le plus onéreux de Netflix sans bénéficier d'un appareil compatible avec la 4K n'est pas très intéressant. Les personnes qui ne disposent pas d'un tel écran ont bien plus d'intérêt à basculer sur l'offre standard à 13,99 euros par mois, ce qui leur fera économiser plus de 72 euros par an !