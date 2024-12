Google va bientôt faciliter les recherches non personnalisées

Alors que de plus en plus de recherches sur le net sont désormais personnalisées pour les utilisateurs, Google va installer une option pour désactiver cette option plus facilement.

Le saviez-vous ? Lorsque vous effectuez des recherches en utilisant Google, il y a de fortes chances que vous n'obtenez pas les mêmes résultats que votre voisin qui effectue la même recherche. L'explication à ce phénomène est simple : les recherches Google sont personnalisés en fonction de vos habitudes de navigation. Vous avez un ou plusieurs sites fétiches ? Google va le remarquer en analysant vos différentes données récoltées et va souvent tenter de privilégier les dits sites lors de vos recherches.

Pour autant, les recherches personnalisées peuvent être un frein pour de nombreux utilisateurs qui veulent de véritables résultats lors de leurs recherches et non pas des sites qu'ils consultent déjà tous les jours. C'est pourquoi Google travaillerait sur une nouvelle option pour rendre les recherches non personnalisées plus accessibles aux utilisateurs.

Le site SearchEngineRoundtable a observé que certaines recherches proposaient désormais une option pour effectuer la même recherche que celle effectuée précédemment, mais sans personnalisation.

© SearchEngineRoundtable

Pour autant, si vous faites le test chez vous avec votre mobile, il est possible que le bas de vos pages de recherches indique déjà que les résultats ne sont pas personnalisés. Dans le cas contraire, Google vous proposera désormais d'essayer la même requête sans personnalisation.

Ned Adriance, représentant chez Google s'est notamment exprimé sur ce sujet pour préciser que "les requêtes non personnalisées restent temporaires" ce qui indique qu'il vous faudra parfois recliquer sur l'option en bas de vos requêtes si vous souhaitez retrouver une recherches sans personnalisation.