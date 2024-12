Des milliers d'utilisateurs découvrent qu'il est possible de cacher sa maison sur Google Maps, voici la méthode à suivre

Alors que de plus en plus d'utilisateurs visitent des pays du monde entier via Google Maps, certains d'entre-eux ont remarqué que certaines maisons étaient floutées.

Google Maps a beau être une solution ancrée dans les habitudes de nombreux internautes, il est toujours possible d'y dénicher de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, en utilisant Google Maps avec le mode "à la première personne" et en vous promenant dans certaines villes, il est possible d'y observer de temps à autres certaines localisations qui sont floutées.

Plus spécifiquement, ces endroits flous s'appliquent à des lieux sensibles (sites militaires notamment), mais aussi à des maisons individuelles. Les localisations telles que les magasins, cinémas et autres lieux publics ne semblent pas affectés. C'est ainsi que plusieurs internautes se sont penchés sur le phénomène pour comprendre d'où venaient ces étranges zones floues que l'on ne peut pas observer très souvent.

La réponse est pourtant évidente : il s'agit de propriétés privées que les propriétaires ne souhaitent pas voir apparaître sur Google Maps. Le floutage permet d'éviter aux occupants d'une maison de voir leur domicile et tous les détails extérieurs visibles par le monde entier sur internet.

Toutefois, peu d'utilisateurs savent qu'il est possible de flouter un domicile avec une simple demande envoyée à Google. Il faut dire que pour cela, il faut passer par des menus très discrets de l'application ou du site Google Maps, voire difficiles à retrouver.

Si vous souhaitez flouter votre domicile ou une propriété privée, commencez par taper l'adresse dans Google Maps. Une fois devant, regardez en bas à droite de votre écran pour trouver l'option "signaler un problème". Google va alors vous indiquer l'adresse devant laquelle vous vous trouvez et la raison pour laquelle vous signalez cette image. Vous y trouverez alors l'option "demander un floutage" et pourrez indiquer s'il s'agit d'un visage, d'un domicile, d'un véhicule/plaque d'immatriculation ou d'un autre objet.

Pour la plupart des demandes, il est évidemment conseillé de sélectionner "Mon domicile", mais si vous souhaitez flouter votre visage qui apparait par accident sur Google Maps, c'est également possible. Notez que Google floute déjà automatiquement les visages et s'appuie sur l'intelligence artificielle pour le faire, comme pour certaines localisations et contenus pouvant être potentiellement choquants (scènes de nudité, de violence...). Mais des ratés peuvent parfois subsister.

Vous n'aurez ensuite plus qu'à renseigner votre adresse mail et valider le CAPTCHA pour envoyer votre demande à Google. Il faudra néanmoins patienter quelques semaines voir mois selon les cas et il est possible que cette dernière vous recontacte pour obtenir davantage d'informations ou documents officiels de votre part.