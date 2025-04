Un salaire supérieur à certains footballeurs : combien gagnent vraiment les influenceurs sur TikTok ?

Si TikTok est l'une des applications les plus téléchargées au monde, c'est notamment parce que ses créateurs peuvent en tirer de très gros revenus.

L'idée peut prêter à sourire, pourtant elle séduit de plus en plus les jeunes générations. Le métier d'influenceur est le 11e métier que les adolescents rêvent le plus d'exercer selon un sondage Odoxa réalisé en 2024. Et l'idée de faire son beurre sur TikTok n'est pas si farfelue quand on se penche sur les revenus générés par certains créateurs de la plateforme.

Il faut dire qu'avec plus de 15 millions d'utilisateurs actifs rien qu'en France, le potentiel d'audience de TikTok a de quoi faire rêver. De même que le système de rémunération mis en place par l'application il y a quelques années, désormais encadré sous le programme "creator rewards" qui récompense les utilisateurs les plus actifs sur la plateforme. Lancé avec "seulement" 200 000 dollars de récompense lors de sa première année en 2020, ce programme dispose désormais de plus d'un milliard de dollars aujourd'hui.

Mais comment TikTok rémunère-t-il ses utilisateurs ? Cela dépend de nombreux critères comme le nombre d'abonnés, la qualité de vos vidéos, votre régularité à publier du contenu et même votre localisation géographique. Une fois accepté au sein du programme créateurs, il est cependant possible de gagner beaucoup. Certains influenceurs l'ont bien compris et parviennent désormais à se dégager des salaires de plusieurs millions de dollars en réalisant des vidéos.

Selon plusieurs sources comme le magazine Forbes, le salaire des créateurs comme la créatrice la mieux payée de TikTok, Charli d'Amelio, a explosé ces dernières années. Les 151 millions de followers de la jeune femme, passionnée de danse et sponsorisée par des marques de maquillage, cosmétiques et vêtements de luxe, lui permettent de dégager un salaire d'environ 17 à 18 millions de dollars par an. Ce chiffre inclut bien évidemment le programme créateur de TikTok, mais également les vidéos sponsorisées de marque et lives shopping sur l'application.

Certains créateurs se servent également de TikTok comme d'une plateforme pour monter d'autres projets. Addison Rae, troisième plus grande contributrice de TikTok avec 88 millions d'abonnés, a notamment lancé la marque de cosmétiques Item Beauty. Elle s'est aussi essayée à une carrière dans la musique. Son salaire annuel s'estimerait aux alentours des 8 à 9 millions de dollars par an.

En France, le plus gros créateur reste bien en dessous des chiffres hallucinants de Charli d'Amelio, Addison Rae, ou encore Khaby Lame. Il s'agit de la Nicocaponecomedy, un couple qui réalise des vidéos humoristiques qui ne sont pas sans rappeler "un gars, une fille". Avec près de 30 millions d'abonnés, les revenus ne sont pourtant pas mirobolants.

Dans une interview réalisée auprès de Guillaume Pley, Nico et Dani Capone ont expliqué que le programme créateur de TikTok ne rémunère pas les personnes domiciliées en Suisse. Le couple ne peut donc compter que sur ses placements de produits et partenariats rémunérés pour se dégager des revenus et se servir de TikTok comme un tremplin vers d'autres activités.