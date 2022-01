Fortnite : les tornades arrivent ! Les nouveautés du patch 19.01

Le chapitre 3 de Fortnite est lancé depuis maintenant quelques semaines, et un premier patch de taille va bouleverser la vie déjà mouvementée de l'Île du Battle Royale. Le patch 19.01 apporte une nouvelle arme, et surtout, des changements météo impressionnants.

[Mis à jour le 11 janvier 2022 à 15h56] Fortnite est devenu un pan incontournable de notre pop culture, c'est indéniable. Le phénomène Battle Royale d'Epic Games continue de séduire les jeunes et les moins jeunes, notamment grâce à de nombreuses additions de contenu qui en ont fait le jeu-service par excellence. En décembre dernier arrivait le chapitre 3 de cette aventure débutée il y a plus de quatre ans, et il nous a envoyé du lourd, avec une nouvelle carte et de nouvelles mécaniques qui ont profondément rafraîchi le gameplay du Battle Royale. C'est maintenant le tour du patch 19.01 d'être déployé sur l'île. Il introduit de nombreuses nouveautés que l'on vous détaille ci-dessous

Le patch 19.01 va profondément changer le visage de l'île. En effet, il introduit des changements météorologiques de taille, parmi lesquels on retrouve des tornades et des orages qui influeront directement sur votre façon de jouer votre partie. Les tornades tout d'abord, à la mode dans les jeux modernes (hello Battlefield 2042) déferlent sur l'île, emportant les joueurs avec elle. Vous pouvez même vous en servir pour vous redéployer à un endroit différent grâce à votre planeur. L'Île sera aussi soumise à de violents orages, qui se forment sous la forme de nuages. Sous le nuage, les joueurs gagnent de la vitesse de déplacement, au risque de se faire frapper par la foudre qui brule aussi bien les joueurs que le décors. Le patch 19.01 nous ressort aussi une nouvelle arme, le pistolet flambeur. Vous le trouverez dans les caisses, les ravitaillements et sur le sol.

Une toute nouvelle carte :

La saison 1 du chapitre 3 de Fortnite a un nom : Retournement. Adieu l'Île que vous connaissiez depuis tant d'années de castagne, place à un tout nouveau terrain de jeu insulaire. Les points d'intérêt sont entièrement nouveaux dans cette carte enneigée. On y retrouve le village de Greasy Grove et l'usine à bois Logyam Lumberyard, dans des paysages sauvages qui ne sont pas sans rappeler ceux d'Amérique du Nord. Mais si vous préférez les climats plus tempérés, rendez-vous à l'Est de l'Île ou vous pourrez trouver le Sanctuaire construit par les mystérieux Sept. Vous y trouverez aussi des plages tropicales et de quoi vous réchauffer en ces longs mois d'hiver. Plus au sud, vous trouverez un désert avec un circuit de course, Chonkers et l'agréable Condo Canyon.

De nouvelles mécaniques :

Outre les points d'intérêt sur la carte, la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite amène aussi des fonctionnalités inédites. La plus essentielle étant que l'on peut désormais glisser en maintenant la touche s'accroupir en sprintant. Une glissade redoutable dans les pentes et qui va ajouter un peu plus de diversité dans les mouvements autour des autres joueurs. A partir du 11 décembre à 16h (heure française) vous pourrez découvrir les gants tisse-toile de Spiderman dans les coffres et les utiliser pour vous balancer un peu partout. On découvre aussi la possibilité de camper dans cette nouvelle saison. En effet, looter une tente vous permet de la déployer pour vous ou vos amis afin de vous soigner. Grande nouveauté, on peut y placer trois objets indéfiniment qui seront toujours présents dans les parties suivantes. Utilisez des lingots d'or pour augmenter l'espace disponible dans votre tente.

Par ailleurs, Epic Games nous a aussi présenté sa mécanique de Couronne des vainqueurs. Si vous parvenez à bien vous placer dans un match de Battle Royale (1 à 4 en solo, 1 et 2 en duo, et 1 en trio et squad) vous obtiendrez une couronne. Cette couronne, bien visible sur votre tête vous offrira des bonus d'expérience dans la partie et une émote en cas de victoire ! Attention, les joueurs peuvent voir ce couvre-chef d'assez loin et n'hésiteront pas à tout tenter pour vous l'arracher. Si vous parvenez à obtenir l'émote de la victoire, elle affichera votre nombre de victoires couronnées de la saison.

On vous parlait de teamplay dans l'introduction, le chapitre 3 ne s'en est jamais autant rapproché ! Maintenant, certaines actions se déroulent bien plus rapidement plus le nombre de joueurs impliqué est grand. Par exemple, ressusciter un allié tombé à 3 est bien plus rapide que seul, tout comme rallumer des vans ou encore ouvrir certaines portes. Si vous jouez en solo, il faudra vous créer des amitiés improvisées pour ouvrir certains lieux ou comme dirait Epic Games "Utiliser votre imagination". Une addition bienvenue qui renforcera un peu plus la coopération entre les membres d'une même escouade dans ce jeu très compétitif.

De nouvelles armes et de nouveaux objets

On retrouve bien entendu tout un tas de nouvelles armes à essayer en cette saison 1 du chapitre 3. Deux nouveaux fusils à pompe, le fusil à pompe spécialisé d'assaillant et le fusil à pompe automatique qui feront tous deux un carnage à courte distance et deux fusils d'assaut, le fusil d'assaut de traqueur et le supérieur fusil d'assaut mark-7 pour les attaques à moyennes distance. On retrouve aussi le fusil du chasseur au coup par coup dans les nouveaux sniper et un pistolet mitrailleur Stinger aux côté d'un pistolet semi-automatique pour le corps à corps. Côté heal, il y a du nouveau aussi, avec le spray médibrume que vous pouvez vaporiser sur vos alliés et vous-même et le requinqueur qui recharge vos PV de 100 progressivement. Une fois le requinqueur activé, une balle reçue par un ennemi arrête le processus de soin.

De nouveaux personnages

Comme d'habitude, une nouvelle saison implique aussi de nouveaux personnages, et au centre de l'action de ce chapitre 3 on retrouve Spiderman. L'homme araignée est disponible dans le Battle Pass et une zone de la carte lui est dédiée. On a aussi pu découvrir une collaboration avec Gears of War 5 qui aura ses propres skins dans Fortnite, mais aussi avec Black Adam, le personnage bientôt incarné à l'écran par Dwayne "The Rock" Johnson. On retrouve aussi tout un tas de nouveaux venus dont Harlowe, le lieutenant John Lama, Rhônin et Shanta, ainsi que Gumbo et Native.

Une nouvelle météo

Si vous trouviez que les tornades de Battlefield 2042 étaient vraiment cool, vous ne serez pas déçu. Epic Games saute dans le train des catastrophes météorologiques en jeu en proposant aussi son propre système de météo variable pendant les parties. Plus tard dans la saison (date de déploiement inconnue), des tornades et des tempêtes de foudre pourront aléatoirement faire leur apparition en jeu, créant des ambiances et des environnements très différents. Une addition qui donnera encore un peu plus de profondeur au complexe et populaire Battle Royale, proposant de nouveaux moyens de se déplacer et de succomber...

Commençons tout de suite par calmer les ardeurs des fans, Epic Games n'a pas officiellement annoncé son intention de créer un film Fortnite dans l'immédiat. Mais l'éditeur pourrait très bien l'annoncer prochainement. Dans un article de the Information, des sources proches de l'éditeur de Fortnite ont dévoilé que la compagnie souhaiterait créer une branche "divertissement" parmi ses effectifs. Un service qui serait uniquement dédié à la création de contenu, de vidéos scénarisées dans le but de diversifier les médias sur lesquels Fortnite peut s'exprimer.

Une nouvelle qui, si elle est confirmée, pourrait témoigner de l'ambition d'Epic Games d'exporter son Battle Royale sur petits et grands écrans. Et cette décision fait sens. Il suffit d'observer la popularité de Fortnite chez les jeunes (et les moins jeunes) pour savoir que l'univers de l'Île pourrait être un terrain fertile et lucratif pour la création de films ou de séries. Par ailleurs, trois membres de Lucasfilm ont récemment rejoint Epic Games, dont Jason McGatlin, l'ex-producteur exécutif derrière la dernière trilogie Star Wars. Des embauches qui elles aussi vont dans le sens d'une diversification de la création de contenu chez Epic Games.

C'est la nouvelle de cette fin de septembre. Du bras de fer entre Epic Games et Apple a résulté la décision drastique de ne pas réouvrir le compte développeur d'Epic sur l'Apple Store. Dans une discussion par communiqués interposés publiée ouvertement par Tim Sweeney, le fondateur d'Epic Games, Apple a fermement refusé la requête des développeurs de Fortnite. Pour vous résumer l'affaire, Epic et Apple sont en conflit suite à la politique de paiements en jeu de l'Apple Store qui implique de fortes commissions pour l'entreprise de la grande pomme.

Récemment, la justice américaine avait tranché en faveur du géant de l'électronique, en forçant Epic à lui verser 6 millions de dollars, et à respecter les termes du contrat. Une décision à laquelle Epic a fait appel. Dans une lettre, Tim Sweeney avait alors demandé la réouverture du compte développeur d'Epic sur l'Apple Store, en affirmant "qu'Epic se conformerait aux directives d'Apple" pourvu que ces derniers "autorisent les liens externes vers d'autres plateformes de paiement". En somme, un statut quo, auquel Apple a répondu en blacklistant le compte développeur d'Epic sur l'Apple Store et ce "tant que le verdict de la cour de justice n'est pas final et sans-appel".

La triste nouvelle, c'est que cette décision implique l'impossibilité pour Epic de continuer le développement de Fortnite sur IOS et sur Mac. Les joueurs adeptes de la marque à la pomme devront patienter encore quelques années avant de pouvoir profiter du Battle Royale, et selon Tim Sweeney cette situation pourrait durer jusqu'à cinq ans. Les lettres en détail (et en anglais) :

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

Epic Games vous propose de sécuriser rapidement mais sûrement vote compte contre les piratages. Et pour mieux convaincre ses joueurs, le studio américain offrent des récompenses à retrouver en jeu. Concrètement, l'authentification à deux facteurs, également appelé A2F, demande au joueur une seconde vérification après la connexion classique. Après avoir entré son mot de passe, le joueur sera invité à confirmer son identité par le biais d'une application dédiée (Google Authenticator par exemple) ou par mail.

L'A2F est requise en cas de cadeau offert à un de ses contacts, ou pour certains tournois spécifiques. Afin de l'activer, il faut se rendre dans les paramètres du compte, puis dans la section mot de passe et sécurité. Vous avez ensuite le choix entre une activation de l'authentification à deux facteurs par e-mail ou par l'authentificateur. Afin de motiver les joueurs à sécuriser davantage leur compte, Epic Games propose des récompenses en conséquence. Pour les joueurs du mode Battle Royale, vous obtiendrez l'emote Boogie Down. Pour le mode "Sauver le monde", 50 emplacements d'arsenal seront donnés, et 10 de sac à dos. Enfin, un lama à butin de troll en édition légendaire est à récupérer.

