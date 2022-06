Minecraft : la mise à jour 1.19 The Wild est disponible ! Quoi de neuf ?

Après quelques mois d'une hibernation toute relative, Minecraft reprend le devant de la scène avec l'arrivée de la mise à jour 1.19. Une addition massive de contenu que l'on vous détaille en profondeur.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 10h30] Après la plus grosse mise à jour jamais instaurée sur Minecraft que fût le patch 1.18, Minecraft va une nouvelle fois être bouleversé par l'arrivée de la mise à jour 1.19. The Wild succède donc à Caves and Cliffs, et nous offre en quelque sorte la seconde moitié du grand relooking de Minecraft. On y retrouve deux tous nouveaux biomes à découvrir, qui s'ajoutent à la refonte complète du système de génération de monde de la 1.18, un nouvel adversaire terrifiant, et quelques nouveaux animaux. De quoi se préparer une nouvelle plongée dans le monde cubique seul ou entre amis, pour la sortie de la 1.19, qui est disponible depuis ce mardi 7 juin.

La version 1.19 The Wild est arrivée ce mardi dans Minecraft, l'occasion pour nous de vous faire le tour complet de ses nouveautés. Parmi ces dernières, on retrouve principalement l'ajout de deux nouveaux biomes, qui nous apportent avec eux de nouveaux blocs, mais aussi de nouveaux animaux :

Les mangroves, qui sont une refonte complète du biome des marais. Ce dernier possèdera donc deux variantes où l'on pourra découvrir de nouveaux blocs, dont le bois de palétuvier et la boue notamment, mais aussi de nombreux nouveaux animaux, comme les têtards, les lucioles et les grenouilles.

Le Gardien, ennemi terrifiant des profondeurs © Capture d'écran - Mojang Studios

Les cavernes des profondeurs, où poussent des excroissances capables de détecter les sons. Cet endroit dangereux sera le repère d'un nouveau monstre terrifiant : le Gardien. Aveugle mais incroyablement puissant, il constitue l'un des plus grands dangers de Minecraft, une menace permanente qui ajoute un peu de piquant aux explorations des grandes profondeurs. Un ajout bienvenu, qui pourra rappeler aux vétérans de Minecraft la terreur des premières nuits passées dans le jeu.

On pourra aussi bien évidemment retrouver de nouveaux blocs dans le jeu, comme la boue et les briques de boue, tandis que le biome cavernes des profondeur recèle des blocs tous particuliers, les sculk. Ces derniers sont relativement envahissant, arrivent en trois variantes, et peuvent être utilisé avec de la redstone. Il peuvent aussi servir de détecteurs de mouvement, mais attention, si vous mettez le pied au mauvais endroit sur ces blocs, vous pourriez attirer l'attention d'un Gardien. Mais ce n'est pas tout, un nouvel animal fait son entrée dans le jeu, il s'agit de l'Allay, une créature ailée capable de transporter de grande quantités de blocs. l'Allay est la créature qui a réunit le plus de votes du public lors du Minecraft Live 2021.

And your winning mob is the Allay! Woohoo, cookies or any other items for all! pic.twitter.com/BfvofGcskG — Minecraft (@Minecraft) October 16, 2021

Ce fut aussi l'une des annonces de la conférence Minecraft Live 2021. Minecraft a fait son entrée dans le Xbox Game Pass. Une décision logique quand on regarde les liens qui unissent Mojang et Microsoft. Non pas une, mais deux éditions de Minecraft sont disponibles dans le Xbox Game Pass, Minecraft Java Edition et Minecraft Bedrock Edition. Ce bundle est disponible dans le service d'abonnement de Microsoft depuis le 2 novembre dernier, et comprend en plus des éléments de crossplay pour que vous puissiez partager vos parties avec des joueurs console et PC.