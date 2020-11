Quels jeux Playstation 5 pour la fin de l'année ? Notre guide d'achat

Vous comptez vous offrir une Playstation 5 mais ne savez pas encore pour quels jeux craquer ? On fait le point sur l'offre de lancement de la PS5.

On ne juge pas une console à ce qu'elle a dans le châssis mais au jeu que l'on peut glisser dans son mange-disque ou dans son disque dur. En cette fin d'année, le lancement de la Playstation 5 s'accompagne de nombreux jeux qui, s'ils ne sont pas forcément exclusifs à la machine pour la plupart, proposent un catalogue d'ores et déjà digne d'intérêt et ce même dès le jour de la sortie de la PS5. Dans cet article, nous vous proposons de revenir sur les jeux exclusifs Playstation, les jeux des éditeurs tiers mais aussi les prochains jeux qui arriveront sur la console de Sony. Et il y en a un paquet.

Nous avons eu l'occasion de tester les jeux exclusifs à la console de Sony pour son lancement sur le marché français. Force est de constater que ceux-ci font la preuve des intentions du consolier pour cette nouvelle génération : framerate constant, qualité graphique impressionnante, le tout avec des temps de chargement presque inexistants. Au total, s'il est bien sûr trop tôt pour porter un jugement global sur la console qui devra également passer l'épreuve du temps, la Playstation 5 propose dès à présent une expérience de jeu optimale.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales (exclu PS5 et PS4)

Spin-off de l'excellent Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games paru en 2018 sur Playstation 4, Miles Morales s'offre ici une belle apparition à la fois sur PS4 et Playstation 5. Sur la console de nouvelle génération, le jeu offre des performances 4K en 60 images par seconde qui proposent une expérience grisante à se balancer entre les gratte-ciel new-yorkais pour voler au secours de la veuve et de l'orphelin tout en tentant de déjouer un complot industriel. Très similaire à son prédécesseur dans sa construction et dans sa proposition, Spider-Man : Miles Morales plaira à tous ceux qui avaient déjà apprécié l'épisode original, pourvu qu'ils n'aient pas été lassés par sa formule, reprise ici quasi à l'identique malgré quelques ajouts de gameplay liés aux compétences personnelles de Miles. Toujours aussi maîtrisée, la proposition d'Insomniac Games se trouve ici sublimée par les capacités de la Playstation 5.

Astro's Playroom (exclu PS5)

Astro, le petit robot de la team Asobi, revient sur Playstation 5 après nous avoir amusés dans la Playroom de la PS4 et émerveillés sur Playstation VR. Dans Astro's Playroom, que tous les acheteurs de PS5 retrouveront gratuitement installé dans leur machine, on nous propose d'explorer un jeu de plateforme découpés en seize niveaux répartis dans quatre mondes imaginaires situés dans le ventre de la Playstation 5. On y explorera la prairie de la RAM, la jungle du GPU ou encore le circuit SSD, le sourire aux lèvres pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'Astro est adorablement bien animé et agréable à manier. Ensuite parce que la nouvelle manette, désormais baptisée DualSense, trouve en Astro's Playroom un parfait étendard de ses capacités, souvent bluffantes pour ce qui est de ses gâchettes adaptatives et ses vibrations qui évoluent au gré des situations. Enfin, parce que le jeu compte bien nous faire revivre, par le biais de nombreuses références, plus de 25 ans d'histoire de la marque Playstation. Parfait à parcourir en famille, mais aussi pour les joueurs nostalgiques donc. Bien plus qu'une démo technique, Astro's Playroom est un indispensable. Ne passez surtout pas à côté.

Demon's Souls (exclu PS5)

Aux origines de la formule à succès du studio From Software (à qui l'on doit Dark Souls, Bloodborne et Sekiro), il y a Demon's Souls, un jeu qui a fêté ses onze ans en février dernier. Avec lui naissait le genre des "souls-like", ces jeux qui mettent le joueur au défi de surpasser leur difficulté, parfois frustrante, pour triompher. Pour le lancement de sa Playstation 5, Sony a diligenté les maîtres du remake et du remaster, BluePoint Games, pour offrir à Demon's Souls une réédition absolument sublime, le tout avec un respect scrupuleux de ce qui faisait tout le sel de ce jeu adulé. Demon's Souls Remake s'adresse aux joueurs chevronnés, qui le connaissent probablement déjà par cœur, mais qui le redécouvriront ici dans un écrin 4K qui a très clairement de quoi leur faire tomber la mâchoire par moment.

Sackboy : A Big Adventure (exclu PS5 et PS4)

Depuis 2008 et son arrivée sur PS3 avec Little Big Planet, Sackboy a parcouru du chemin ! Il débarque sur Playstation 5 avec une Big Adventure qui n'est cette fois pas tournée vers la création et le partage de niveaux faits par les joueurs. Il s'agit d'un jeu de plateforme plutôt classique dans lequel la petite mascotte de Sony parcourra des niveaux bâtis pour être explorés à plusieurs, sur la même console ou en ligne (le mode multijoueur online arrivera dans une prochaine mise à jour en fin d'année). Un peu moins rigolo lorsqu'on est seul à la manette, Sackboy : A Big Adventure trouvera tout son sens chez les familles qui pourront partager la découverte des mécaniques du jeu à plusieurs.

Si les exclusivités sont une bonne manière d'attirer le potentiel acheteur, la Playstation 5 donne également la part belle aux jeux des éditeurs tiers qui, une fois de plus, sont nombreux à accompagner le lancement de la console. En voici une sélection qui se veut variée pour représenter les différents genres disponibles dès l'arrivée de la PS5 en France.

Assassin's Creed Valhalla

Watch Dogs Legion

NBA 2K21

Call of Duty Black Ops Cold War

Devil May Cry 5

Dirt 5

The Pathless

Godfall

FIFA 21

Immortals Fenyx Rising

Cyberpunk 2077

Vous l'aurez noté, le catalogue de lancement de la Playstation 5 est robuste et il vous faudra de nombreuses heures de jeu pour en venir à bout. Mais une console n'est rien sans un flux continu de nouvelles sorties. La PS5 ne s'en privera pas : de nombreux jeux sont d'ores et déjà prévus sur la console de Sony dont des exclusivités très attendues comme le prochain God of War, le prochain jeu d'Arkane Studios Deathloop ou encore le jeu en monde ouvert Horizon Forbidden West. Voici une sélection non exhaustive des prochains jeux à venir sur Playstation 5.