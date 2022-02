Horizon Forbidden West : Sony nous dévoile un trailer impressionnant

Avec la sortie d'Horizon Forbidden West, Sony prépare l'une de ses sorties les plus importantes de l'année. Le second épisode des aventures d'Aloy s'annonce comme un jeu à ne surtout pas rater. On vous explique tout à son sujet.

[Mis à jour le 11 février 2021 à 15h44] Après le succès phénoménal d'Horizon Zero Dawn avec sa sortie sur PS4 et PC et ses dix millions de copies vendues, Guerrilla Games est de retour avec un second volet : Horizon Forbidden West. Notre très chère Aloy et sa chevelure de feu s'embarquent dans une aventure sur les Terres de l'Ouest américain, ou du moins ce qu'il en reste dans cette dystopie futuriste. Un projet titanesque pour une exclusivité Playstation qui aura tôt fait de séduire les nombreux détenteurs des consoles de Sony. En effet, le jeu sort à la fois sur PS5 et sur PS4, permettant au plus grand nombre de découvrir cet open-world, avant une éventuelle sortie sur PC dans les prochaines années. Récemment, Sony a publié le trailer cinématique de cette sortie de taille.

Pour les joueurs les moins familiers de l'univers Horizon il est important de rappeler certains éléments centraux de son histoire. Le jeu se déroule plus d'un millénaire après notre ère. L'ancien monde ayant été détruit par une catastrophe à l'échelle planétaire, l'Humanité y survit réunie en différentes sociétés primitives, mais n'occupe plus la place la plus haute dans la chaîne alimentaire. En effet ce monde post-apocalyptique est aussi peuplé de machines, des plus petites aux plus gigantesques, qui constituent un danger constant pour ses habitants. On y suit les aventures d'Aloy, une aventurière intrépide sachant manier à la perfection arcs, lances, grappins et bien d'autres.

Dans Horizon Forbidden West, Aloy sera amenée à visiter l'Ouest interdit, qui n'est autre que la partie Ouest du continent Nord-Américain. Un endroit aux dangers innombrables où elle devra survivre afin de sauver ce qu'il reste de l'Humanité d'un fléau inconnu : The Red Blight. De ce qu'on a pu voir, les joueurs pourront arpenter les ruines de San-Francisco et du Golden Gate mais pas seulement, selon Ben McCaw, le directeur narratif du jeu. Aloy devra se frayer un chemin à travers une jungle luxuriante peuplée de machines mais aussi de tribus de raiders hostiles, sur la plus grande carte jamais conçue par l'équipe de Guerrilla Games.

Horizon Forbidden West a fait une brève, mais remarquée apparition lors de la Gamescom 2021, afin que Guerrilla Games nous en dise un peu plus sur son état actuel. L'équipe de développement de cette exclusivité Playstation 5 (et PS4) est arrivée avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le jeu a enfin une date de sortie officielle. La mauvaise, c'est qu'elle a été repoussée au 18 février 2022. En cause, un développement que l'on savait déjà difficile, plombé par la crise sanitaire et des difficultés de recrutement. D'un autre côté, c'est aussi une nouvelle rassurante. Un jeu d'une telle ambition technique mérite tout le temps de développement nécessaire.

Ce qui a sauté immédiatement aux yeux lors de la présentation d'Horizon Forbidden West, c'est ses graphismes. L'univers du second opus de la série est frappant de réalisme, avec une végétation tropicale luxuriante, des environnements variés, une gestion de la lumière impressionnante mais aussi des animations précises, ajoutant beaucoup de dynamisme aux combats présentés. Petite cerise sur le gâteau, les décors semblent partiellement destructibles ce qui ajoute une touche d'immersion supplémentaire lors des différents combats. Mais il ne faut pas oublier le second acteur de cette présentation, la Playstation 5, qui semble à la hauteur de ses promesses, délivrant des performances de haute voltige en 4K 30 fps.

Alors ces performances seront-elles vraiment au rendez-vous sur PS5 ? Aurons-nous le droit à un mode 60 fps ? Selon Mathijs De Jonge, interviewé par le Youtubeur Julien Chièze, le jeu proposera deux modes de graphismes sur Playstation 5, un mode qualité, où l'on pourra admirer le plein potentiel graphique d'Horizon Forbidden West en 4k 30fps, et un mode performance où l'on pourra apprécier la fluidité des 60 fps en 1080p. Côté PS4, on ne sait pas encore à quoi s'attendre, même si Guerrilla a annoncé que son jeu sera disponible sur PS5 et PS4, les performances de cette dernière risquent d'être assez justes.

Pour surmonter les obstacles qui l'attendent, Aloy s'est vue offrir quelques nouveaux outils que l'on a pu apercevoir en action : le Focus Scanner, permettant de visualiser les différents points d'escalade de l'environnement, le Shieldwing, une sorte de deltaplane offrant la possibilité de ralentir les chutes, le Pullcaster, un grappin permettant d'accélérer les déplacements verticaux et de sortir de situations dangereuses, mais aussi un masque de plongée et différentes armes rendant possible de nombreux combos. Autant d'éléments permettant de varier les styles de gameplay et de mettre l'emphase sur l'importance des décisions du joueur. Par ailleurs, les développeurs ont affirmé avoir complètement changé l'arbre des compétences, afin de donner plus de liberté au joueur. Un système d'amélioration d'objet sur un établis devrait aussi être implémenté, ainsi qu'un gameplay sous-marin riche et profond. Par ailleurs, l'escalade devient une pièce central du jeu, puisque toutes les surfaces devraient pouvoir être accessibles (on pense ici à quelque chose comme les derniers Assassin's Creed)

De ce côté là nous n'avons bien entendu pas encore d'informations. Mais plusieurs facteurs laissent à penser que les amateurs de clavier / souris ne seront pas très longtemps laissés pour compte. En effet la politique récente de Sony est de développer l'exportation de ses exclusivités sur PC. On peut penser notamment à Uncharted 4 et au premier jeu Horizon Zero Dawn.

Pour rappel, Horizon Zero Dawn fut l'un des plus gros succès sur Playstation 4, avec près de 10 millions de ventes en 2 ans. Arrivé sur PC en 2020, le titre a généré près de 700 000 ventes en moins d'un mois (un score comparable à celui de The Witcher 3). Le premier opus, Horizon Zero Dawn, nous avait proposé un excellent cocktail. Avec un gameplay novateur, une histoire originale, des graphismes impressionnants, et des personnages profonds, son succès tant sur Playstation 4 que sur PC augure de beaux jours pour le prochain titre de Guerrilla. Il est donc inutile de préciser qu'Horizon Forbidden West est très attendu. Et selon ce que l'on a pu en voir, il y a de quoi attendre sa date de sortie avec impatience.

C'était annoncé depuis quelques jours, Sony a ouvert les précommandes d'Horizon Forbidden West. Toutes les précommandes comprennent une tenue et une lance exclusives Héritage Nora. Différentes versions du jeu sont disponibles, avec un fait notable : il n'était à l'origine pas possible de mettre à niveau une version PS4 classique vers une version PS5. La version PS4 était certes jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, mais aucune mise à niveau n'était disponible. Pour cela, il vous aurait fallu acheter soit l'édition numérique Deluxe (89,99 euros), l'édition Collector (199,99 euros) ou l'édition Regalla (269,99 euros) qui comprennent chacune un jeu sur PS4 et un jeu sur PS5.

Devant la levée de bouclier des joueurs, Sony a rétropédalé. Jim Ryan PDG de Sony Interactive Entertainment), a modifié l'article blog présentant les différentes éditions, pour annoncer que les joueurs pourraient gratuitement mettre à niveau leur version PS4 vers une version PS5 : "[...] L'année dernière nous nous sommes engagés à fournir des mises à niveaux gratuites pour nos titres cross-gen, dont Horizon Forbidden West.[...] Les joueurs qui achètent Horizon Forbidden West sur Playstation 4 pourront mettre à niveau leur jeu gratuitement." Il est vrai que lors de la révélation du projet d'un Horizon 2, Jim Ryan lui même avait annoncé que ce titre, qui sortirait à la fois sur PS4 et PS5, proposerait des solutions de mise à niveau gratuites pour les joueurs changeant de console. Une information ressortie à la vitesse de l'éclair sur Twitter à l'annonce des éditions disponibles en précommande.

Devant l'indignation générale, Sony a donc décidé de faire marche arrière. Une excellente nouvelle qui prend la forme d'un mea-culpa salué par le public. Par ailleurs, Sony en a profité pour présenter sa politique à ce sujet. Horizon Forbidden West sera le dernier jeu à proposer une mise à niveau gratuite, puisque Sony Interactive Entertainment s'est engagé à proposer ce service pour 10 euros lors de la sortie de ses prochains jeux. Une décision logique permettant de caler le prix des jeux PS4 sur le prix des jeux PS5. Pour Horizon Forbidden West en revanche, il subsiste un petit détail notable et relativement amusant. Il n'y a plus vraiment d'intérêt à acheter la version PS5 (79,99 euros), plus chère que sa petite sœur PS4 (69,99 euros) étant donné la gratuité de la mise à niveau de cette dernière. Une situation qui risque probablement de changer dans les prochains jours.

Les différentes éditions :

Éditions numériques Standard : 69,99 euros sur PS4 et 79,99 euros sur PS5.

Horizon Forbidden West PS5 Rakuten 64,99 € Voir

Amazon 79,99 € 65,99 € Voir

Cdiscount 79,99 € 67,00 € Voir

Fnac 74,99 € Voir

Boulanger 79,99 € 74,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Édition numérique Deluxe : 89,99 euros qui inclut :

le jeu sur PS4 et PS5

2 tenues : Mastodonte Carja d'élite et Foudre Nora d'élite

Un pack de ressources en jeu

Une pièce d'Attakth Galop-griffe Alpha

Un mode photo aux fonctionnalités exclusives

Artbook et bande son numérique du jeu

Une édition numérique du roman-graphique le Faucon-Soleil

Disponible sur le Playstation Store uniquement

Edition physique Spéciale : 79,99 euros sur PS4 et 89,99 euros sur PS5, avec :

Le jeu physique sur PS4 et PS5

Le Steelbook d'Horizon Forbidden West

Un mini-artbook

La bande son numérique du jeu

Horizon Forbidden West Edition spéciale PS4 Amazon 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Micromania 79,99 € Voir

Rakuten 84,99 € Voir

Edition Collector : 199 euros, qui inclut :

Le SteelBook® Horizon Forbidden West

Un code de téléchargement du jeu (PS4 et PS5) sera fourni dans la boîte.

Des figurines sculptées à la main de Frappe-défense et d'Aloy

Les figurines devront être montées, les instructions détaillées seront fournies dans la boîte !

Un mini artbook

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d'élite et Foudre nora d'élite)

2 armes spéciales (l'arc court de Mastodonte carja d'élite et la fondre de Foudre nora d'élite)

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d'Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage)

La bande-son numérique du jeu

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn

Edition Regalla : 269,99 euros, qui inclut :

Le SteelBook® Horizon Forbidden West

Un code de téléchargement du jeu (PS4 et PS5) sera fourni dans la boîte.

Des figurines sculptées à la main du Frappe-défense de Regalla et d'Aloy

Les figurines devront être montées, les instructions détaillées seront fournies dans la boîte !

Une réplique du Focus et un socle personnalisé

2 affiches imprimées

Des répliques physiques de pièces d'Attakth Aile-d'hélion et Galop-griffe

Un mini artbook

Une carte en toile

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d'élite et Foudre nora d'élite)

2 armes spéciales (l'arc court de Mastodonte carja d'élite et la fondre de Foudre nora d'élite)

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide

Une pièce d'Attakth Galop-griffe Alpha en jeu

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (poses spéciales et peintures de visage)

La bande-son numérique du jeu

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn

Horizon Forbidden West - sortie prévue sur PS4 et PS5 le 18 février 2022