Call of Duty Warzone : le guide complet de la saison 4

La saison 4 de Call of Duty Warzone a débuté et a reçu son premier patch correctif. Alors quoi de neuf sur Verdansk ?

[Mis à jour le 24 juin 2021 à 11h51] Call of Duty Warzone, c'est près de 100 millions de joueurs actifs à travers le monde près d'un an après sa sortie. Un chiffre qui a de quoi impressionner et qui place Warzone dans le club fermé des jeux les plus joués au monde. La saison 4 est arrivée sur Call of Duty Cold War et sur Warzone, un très gros patch qui apporte avec lui son lot de nouveautés. Changements sur la carte, patchs, nouveaux opérateurs, nouvelles armes, camions blindés... On vous résume tout.

La saison 4 a démarré, et avec sont arrivés quelques évènements liés à "Ground Fall", la chute de satellites un peu partout dans Verdansk. Ce camion blindé est équipé d'une tourelle de calibre .50, avec un nombre illimité de munitions. Il peut aussi être amélioré via une boutique se trouvant à l'arrière de sa remorque. Autant dire qu'il s'agit d'un atout très puissant dans les parties normales de Warzone, voici comment l'obtenir :

Tout au long de la partie, des petits satellites s'écrasent un peu partout sur la carte. Si vous êtes non loin de la zone de crash, une annonce précède son arrivée. Vous pourrez ensuite vous y rendre afin de capturer la zone à la manière d'un contrat de reconnaissance. Une fois la zone capturée, un cache apparaîtra sur votre mini-carte, et vous pourrez vous y rendre. Dans la cache on peut trouver beaucoup d'équipements mais aussi deux séries d'éliminations, la HARP et le largage de camion blindé. Récupérez le largage et appelez votre camion à la manière d'un largage d'équipement traditionnel.

© Activision

Une fois le camion récupéré, il peut accueillir un conducteur ainsi qu'un tireur qui prend position dans la tourelle de calibre .50 située sur son toit. Les énormes dommages de la tourelle ainsi que le système Trophy intégré ne sont pas les seuls avantages du camion blindé. Une boutique s'y trouve à l'arrière, où l'on peut acheter diverses améliorations, de l'équipement et même le réparer. Il est très probable que ce camion ne reste pas dans Warzone au delà de l'évènement "Ground Fall", et c'est plutôt une bonne nouvelle étant donné l'avantage indéniable qu'il donne à l'équipe qui le possède.

Bonus et équipements de la boutique du camion blindé :

Rechargement de système Trophy : 2500 $

Réparations : 1500 $

Drone permanent : 4000 $

Blindage renforcé : 2000 $

Canon ignifugé (pour tirer plus longtemps avant surchauffe) : 3000 $

Système Trophy : 3000 $

Boîte de munitions : 4500 $

Boîte d'armure : 6000 $

Sur Verdansk, la saison 4 a apporté avec elle son lot de changements. Des satellites se sont crashés un peu partout sur la carte créant des nouveaux points d'intérêt à Farmland, Downtown, Salt Mines et vers la Tour de contrôle de l'aéroport. Du côté du goulag, la saison 4 apporte de très gros changements, le peu populaire et trop sombre goulag type Nuketown disparaît pour laisser sa place à un goulag inspiré par la carte Hijack, le très apprécié yacht de Black Ops 2. Confirmant certaines rumeurs, des portes rouges sont apparues un peu partout sur la carte, elles permettent de se téléporter d'une zone à une autre, dans des pièces contenant des coffres légendaires. On note aussi du changement du côté de la tour de downtown.

Les premières images du nouveau goulag © Activision

Après les récentes additions de John McClane et de Rambo, c'est un nouvel opérateur sud-africain, Jackal qui rejoint la longue liste des personnages de Warzone. Équipé d'un masque rouge Jackal sera le nouveau visage de la saison 4, aux côté de deux autres opérateurs que l'on peut voir sur l'artwork ci-dessous. Les joueurs qui atteindront le niveau 100 du passe de combat recevront un skin iridescent de Jackal. Concernant les nouvelles armes, le passe de combat introduit un fusil d'assaut, le C58, une arme relativement similaire au FAL, et redoutable à distance, et la MG 82, une mitrailleuse avec un chargeur de haute capacité et une très forte cadence de tir. Pas encore de nouvelles de la mitrailleuse lourde RAAL et de la mitraillette CX-9 aperçues en saison 2. Un pistolet à clou est également disponible, avec un chargeur de faible de capacité mais pas mal de dégâts au corps à corps.

Les trois opérateurs de la saison 4 © Activision

La grande nouveauté de la saison 4 de Warzone c'est bien ses deux nouveaux véhicules. Des motos sont apparues un peu partout dans Verdansk, elles offrent plus de vitesse et de maniabilité que les quads, mais peu de protection. Grosse surprise, des camions équipés de tourelles sont aussi disponibles sur la carte, une récompense liée aux missions des satellites. Autre évènement, si l'on en croit les images du trailer de la saison 4, l'hélicoptère équipé de miniguns devrait faire son grand retour dans Verdansk. L'équipe de Raven Software avait déjà tenté d'introduire ce véhicule plusieurs fois au cours des saisons précédentes mais de nombreux bugs (d'invisibilité notamment) l'en avaient empêché. Une addition qui devrait rajouter pas mal de dynamisme aux combats en véhicule et faire de l'hélicoptère un atout puissant.

La saison 4 a aussi été accompagnée d'un gros patch d'équilibrage. On peut retenir un nerf de la CR-56 AMAX et de la Balayeuse, et un gros changement sur les canons des armes de Cold War. Leur fonctionnement a été totalement changé afin qu'ils fournissent les mêmes bonus que les canons de Modern Warfare. Les premiers canons augmentent désormais la portée, les canons intermédiaires la portée et la vitesse des projectiles, et les canons les plus longs diminuent le recul horizontal, augmentent la portée et la vitesse des projectiles. Plus récemment, c'est la MG-82 qui a subi un assez gros rééquilibrage. Cette nouvelle arme du passe de combat de la saison 4 le méritait bien étant donné sa surpuissance depuis sa sortie. Les équilibrages plus en détail ci-dessous :

Nerfs :

CR-56 AMAX : dégâts réduits dans le torse

Balayeuse : grosse réduction de portée

MG 82 : réduction des dégâts globaux, augmentation du recul, réduction de la portée maximale

Buffs :

SCAR : dégâts augmentés

Groza : dégâts et portée augmentés

XM4 : dégâts augmentés dans le cou

Mitraillette Echo : dégâts et portée augmentés

Mitraillette Alpha : dégâts et portée augmentés

Milano : dégâts et portée augmentés

KSP 45 : dégâts augmentés

Fusil sniper Charlie : dégâts et vitesse des projectiles augmentés

Correction de bugs :