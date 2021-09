Kena Bridge of Spirits : un succès unanime ? Les tests de la presse

Kena Bridge of Spirits est arrivé sur le PS Store et l'Epic Games Store et cette petite exclusivité Playstation semble conquérir les cœurs des gamers les plus férus. Les avis de la presse en détail.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 11h46] Kena Bridge of Spirits c'est le jeu indépendant qui risque de nous surprendre en cette rentrée 2021. Développé par le studio indépendant Ember Lab, ce jeu d'aventure sortira exclusivement sur Playstation 5 et PC, à la suite d'un partenariat avec Sony Interactive Entertainment. Graphismes next-gen, scénario émouvant, on est impatients de pouvoir découvrir cette exclusivité Sony dès le 21 septembre prochain. Le jeu sortira tout d'abord en version numérique sur le Playstation Store et l'Epic Games Store, avant d'arriver sur les étalages de nos revendeurs dès novembre prochain. En attendant de pouvoir mettre les mains dessus, on vous résume tout ce qu'il faut savoir de cette exclu émouvante.

Kena Bridge of Spirits est sorti ce mardi 21 septembre sur Playstation et PC, et la nouvelle création d'Ember Lab semble rencontrer un franc succès globalement. Cette exclusivité PS5 cumule un score presse de 85/100 sur le site Metacritic, une excellente moyenne qui témoigne de la qualité de ce titre original. De manière générale, la presse salue son univers charmant et ses graphismes de qualité, tout en louant son gameplay assez jouissif et ses cinématiques émouvantes. Les critiques négatives que l'on peut retenir tournent généralement autour de la durée de vie du jeu (10h) qui semble parfois avoir été étendue par des tâches assez répétitives.

Parmi les différentes critiques, on retrouve celle d'IGN France qui lui accorde un score de 80 : "Ember Lab nous offre une vision artistique et une bande-originale tous deux splendides! La structure du jeu est assez classique et peut parfois sembler routinière mais les mécaniques de combat sont incroyables et le plaisir est totalement présent." Outre-atlantique, GamesRadar+ lui offre la note de 4/5, que l'on peut citer : "Grâce à son storytelling et son design visuel il y a quelque chose de chaud et de vivant dans Kena Bridge of Spirits, ce qui est probablement adéquat pour un jeu si concentré sur la mort." Pour une critique plus axée "gameplay", on peut vous recommander le travail de Jordan Devore, pour Destructoid, dont la critique (en anglais) s'axe grandement sur les tenants et les aboutissants de son expérience de jeu. Il conclut sa critique par la note de 8/10 et par la phrase : "Parfois, le monde semble trop clairsemé et homogène, mais je pense que la retenue (d'Ember Labs était intelligente. Si les phases de plateforming sont presque trop basiques, l'action est parfaite".

Bien qu'attendu malgré sa sortie discrète, Kena Bridge of Spirits semble être un succès pour la presse, justifié par le ton juste adopté par la petite équipe d'Ember Lab qui a su combiner une histoire émouvante avec un univers charmant, sans pour autant sacrifier les mécaniques de gameplay. On lui reproche globalement sa faible durée de vie, et quelques éléments de gameplay un peu répétitifs et peu aboutis, mais Ember Lab semble prouver sans doute possible qu'il s'agit d'un petit studio avec un grand talent.

New trailer, who dis?

We are so excited to share the release trailer for Kena: Bridge of Spirits!

Pre-download now on #PlayStation.

Play at 9 pm (PST) on your #PS5, #PS4, or PC via the #EpicGames Store!



Last chance to pre-order https://t.co/lUpcmbf5Kz#releasetrailer#indiegame pic.twitter.com/qAKsoAFZun — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 20, 2021

La sortie de Kena c'est pour le 21 septembre à 18h (heure française). Pour cette occasion, Ember Lab a publié un nouveau trailer de sortie, qui vous présente un peu plus en détail l'univers de Kena. Graphismes impressionnants, scénario épique, combats de boss ardus, il semblerait que ce jeu que l'on prenait pour une timide exclusivité Sony ne le soit pas tant que ça. En attendant d'en savoir plus, on se repasse le trailer encore et encore.

Gameplay

Kena : Bridge of Spirits est un jeu d'aventure à la troisième personne, où le joueur incarne Kena, une jeune guide des esprits qui, comme sa fonction l'indique, aide les âmes des morts à passer du monde physique au monde spirituel. Elle possède de nombreux pouvoirs magiques qui l'aident à vaincre ses ennemis pour permettre à des âmes en peine de trouver le repos. Et des destins différents, elle en rencontre tout au long de son aventure qui s'annonce aussi poétique que touchante. Sans oublier des graphismes franchement impressionnants, un gameplay dynamique et fluide et des combats de boss qui pourraient séduire plus d'un joueur, même les plus hardcore. Le jeu inclut aussi une mécanique d'animaux de compagnie, les Rots, que vous rencontrerez et améliorerez tout au long de votre partie, et qui vous confèreront des pouvoirs uniques. Le jeu comprend aussi un village central que vous pourrez restaurer tout au long de votre aventure. En bref une aventure à la saveur unique pour les petits et les grands.

C'est donc en septembre, et plus précisément le 21 septembre que l'on pourra découvrir cette petite merveille sur PC et PS5. En effet, cette exclusivité Playstation sortira aussi sur l'Epic Games Store, de quoi ravir les joueurs clavier et souris. Le jeu est d'ailleurs déjà disponible en précommande, avec une version Standard et une version Digital Deluxe, qui comprennent des contenus exclusifs. Le jeu s'annonce en tout cas comme la bonne surprise de la rentrée. Sans être un triple A, Ken Bridge of Spirits se place directement dans la liste des petites exclusivités Playstation de qualité (on pensera notamment à l'excellentissime Journey).