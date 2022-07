No Man's Sky : la mise à jour Endurance est arrivée, découvrez ses nouveautés

Poursuivant son ardente rédemption depuis l'échec de sa sortie en 2016, No Man's Sky nous offre une nouvelle fois une mise à jour gratuite : Endurance. Une refonte complète du système de navigation et de bases spatiales.

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 16h27] No Man's Sky fût autrefois l'exemple tragique d'un jeu ambitieux, trop ambitieux même, poussé à sortir par des éditeurs impatients. Résultat, des joueurs déçus, un jeu vivement critiqué et depuis devenu l'exemple même des choses à ne surtout pas faire. Sauf qu'au lieu de se décourager, son développeur Hello Games a poursuivi son travail, s'attelant petit à petit à ajouter au jeu ce qui lui manquait. Six ans et plus d'une quinzaine de mises à jour plus tard, No Man's Sky est un jeu tout à fait charmant, bénéficiant de son inclusion dans le Xbox Game Pass et d'une équipe de développeur toujours aussi dévouée. Aujourd'hui, Hello Games nous présente la mise à jour gratuite Endurance, une nouvelle addition de contenu rajoutant encore un peu de vie à l'univers sans fin de No Man's Sky.

La mise à jour Endurance vise à complètement revoir le système de construction de base dans l'espace. Ce patch 3.94 vous permettra d'augmenter drastiquement la taille de votre vaisseau amiral, en vous proposant diverses options de construction, dont des plateformes extérieures, des chemins de ronde, mais aussi l'opportunité d'aller vous-même les poser lors de sorties dans le vide. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi l'univers lui-même qui se voit profondément changé par cette mise à jour, avec l'introduction de nouvelles nébuleuses, de tempêtes spatiales, de flottes de frégates organiques modifiables et bien plus.

Ajoutez à cela l'introduction d'un système de PNJ que vous pourrez embaucher dans votre vaisseau mère. Ingénieurs, scientifiques, pilotes d'escadrons, tous pourront être aperçus dans votre base. Vous pourrez aussi profiter de différents modules personnalisables pour créer différentes ambiances dans votre base, ainsi que différentes améliorations de qualité de vie dans la construction de votre environnement. De plus, il sera désormais possible d'installer des hublots et des portes afin de pouvoir accéder à l'extérieur et à l'espace qui vous entoure. En bref, une nouvelle mise à jour extrêmement chargée, saluée par les joueurs qui continuent de louer les services d'une équipe de développeurs dévouée chez Hello Games.

L'extension "Endurance" nous prouve que No Man's Sky mérite plus que jamais qu'on y jette un œil. Le jeu reste extrêmement suivi par ses développeurs, et propose une expérience sandbox assez incomparable, qui plaira aux amateurs d'exploration, de science-fiction et de construction. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Il fait aussi entièrement partie des jeux disponibles dans l'abonnement Xbox Game Pass.